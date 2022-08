Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou nesta quinta-feira (25) o dia de mídia, com as entrevistas coletivas dos pilotos, na volta da categoria com o GP da Bélgica, em Spa-Francorchamps. Daniel Ricciardo falou pela primeira vez após o anúncio de sua saída da McLaren. Fernando Alonso fez o mesmo, após a confirmação de sua mudança para a Aston Martin em 2023. Além disso, o CEO da categoria, Stefano Domenicali falou sobre diversos assuntos sobre o futuro.

O DIRETO DO PADDOCK repercute isso e muito mais. O programa tem a apresentação de Erick Gabriel e a participação de Guilherme Longo e Isamara Fernandes, todos repórteres do Motorsport.com.

