F1 - Verstappen descarta 'modo relax' por parte da Red Bull: "Nosso objetivo é ganhar as nove corridas"

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 volta às pistas neste fim de semana, no GP da Bélgica, e Max Verstappen aparece na liderança do campeonato com 80 pontos de vantagem diante do vice-líder, Charles Leclerc. Na disputa de construtores, Red Bull aparece no posto mais alto com uma boa distância da Ferrari. Mesmo com todo esse abismo e um caminho bem traçado para mais se sagrar bicampeão do mundo, o holandês descarta o 'modo relax' dele e da equipe neste segunda parte da temporada.

Com alguns abandonos nas primeiras treze corridas do ano, como no GP da Austrália, o holandês deixa claro que além de vencer, a equipe quer provar que também conseguiu alcançar a estabilidade e constância nesta segunda metade do ano e por isso, aliado à imprevisibilidade do esporte, não há espaço para relaxamento neste momento.

"Acredito que seria errado relaxar. Quero dizer, muitas coisas ainda podem dar errado ou dar certo. Mas acredito que nossa intenção é ganhar mais corridas", disse.

"Assim também chegamos mais perto das corridas finais e, claro, além disso, não é só ganhar, queremos ser consistentes, não queremos ter abandonos. E basicamente como abordamos…O começo da temporada também, claro, tivemos nossos pequenos problemas no começo, mas veremos o quão competitivos vamos ser agora."

Para alcançar o objetivo final, uma coisa está muito clara: o pensamento vitorioso deve estar alinhado entre toda a equipe. E até o fim do ano, literalmente, só a vitória interessa para a Red Bull.

"Como disse antes, toda a equipe pensa da mesma forma. Queremos ganhar mais corridas, não estamos aqui para dizer: ‘Oh, podemos apenas terminar em segundo’ e está tudo bem. Não trabalhamos assim. Simplesmente queremos o melhor: queremos ganhar", enfatizou.

"Não queremos dar a vitória às outras equipes só por segurança, claro que também sabíamos que tínhamos que terminar as corridas em primeiro sem nenhum problema. Mas o que quero dizer é que ainda faltam nove corridas e nosso objetivo é ganhar as nove corridas."

Sustentável, mais elétrico, sem MGU-H... TUDO o que você PRECISA saber dos motores da F1 de 2026

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?