Lewis Hamilton acredita que a Mercedes está “definitivamente” mais perto de vencer novamente na Fórmula 1 após ganhos em corridas recentes com seu problemático carro de 2022.

Os atuais campeões de construtores sofreram seu primeiro início sem vitórias na temporada desde 2011, enquanto a equipe lutava para superar os novos regulamentos de carros com efeito solo.

Mas a Mercedes fez progressos nas corridas finais antes das férias de verão, com a equipe alcançando pódios duplos na França e na Hungria – com Hamilton atualmente em uma sequência de cinco pódios consecutivos antes do GP da Bélgica deste fim de semana.

Questionado em Spa se ele sente que a Mercedes está agora mais perto de retornar às vitórias, Hamilton acredita que sim.

“Sim, definitivamente”, disse Hamilton. “Acho que estamos melhorando, tivemos essa consistência que surgiu nas últimas corridas e um grande progresso que a equipe está fazendo, todos se unindo e trabalhando juntos.

“E o carro está se tornando mais um carro de corrida, o que não é particularmente o que era no início do ano – mais como um carro de corrida normal no sentido de suas características.

“E a última corrida foi a melhor exibição que tivemos até agora, e isso para nós foi um grande impulso para podermos diminuir essa diferença.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Naturalmente, vai continuar difícil, vamos nos manter focados.

“Os outros caras estão fazendo um trabalho incrível, mas acredito que podemos diminuir a diferença.”

Hamilton está atualmente no meio de sua maior sequência sem vitórias na F1, tendo passado 14 corridas sem chegar ao lugar mais alto do pódio.

Anteriormente, sua mais longa seca durou nove corridas em 2009 e em 2013 – ambas as sequências terminadas com vitórias no GP da Hungria.

O chefe de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, disse ao Motorsport durante o verão que a equipe definitivamente sofreu um “choque” por suas lutas com o novo carro, mas sente que isso não fará mal no futuro.

O companheiro de equipe de Hamilton, George Russell, compartilha suas opiniões sobre o carro de 2022 chegando perto de ser um vencedor, acrescentando que a maneira como a Mercedes se recuperou nesta temporada foi “inspiradora”.

“Absolutamente compartilho essa confiança”, disse Russell quando perguntado sobre os comentários de Hamilton.

“Acho que é baseado no fato de que fizemos um grande progresso. Acho que também estamos trazendo mais desempenho para o carro nas próximas corridas, o que é realmente emocionante, e acho que aprendemos muito nas últimas corridas antes das férias de verão.

“Então, é realmente inspirador ver como a equipe se uniu nos momentos difíceis no início deste ano e ver como fechamos essa lacuna.

“Acho que há muito mais por vir e estamos dando tudo”, concluiu.

