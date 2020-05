Há poucas semanas, o ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, estava se protegendo da pandemia da Covid-19 em sua fazenda na cidade de Amparo, interior de São Paulo, isolado de todo o resto. Mas a escalada do número de casos do país fez Bernie deixar o Brasil com sua esposa Fabiana, que está no quinto mês de gravidez, em direção à Suíça.

Ecclestone, que já tem 90 anos e está entre os grupos de risco da doença, confirmou a informação ao jornal alemão Bild.

"A Fabiana precisa fazer exames a cada seis semanas", disse. "Nós temos clínicas privadas muito boas no Brasil, mas a preocupação com o risco de pegar o coronavírus é maior aqui do que na Suíça. É por isso que, por questões de segurança, vamos voltar para a Europa".

Antes de tomar a decisão de ir para a Suíça, Bernie havia afirmado que estava feliz com sua vida na fazenda e que, inclusive, era o responsável por recolher os ovos no galinheiro. Só que o crescimento no número de casos no Brasil, que está próximo de 250 mil, fez o ex-chefão da F1 mudar de ideia.

"Lá tudo é mais seguro, com menos risco de infecção. Vamos ficar na Suíça em um primeiro momento e observar como vai ser abertura das fronteiras. A gravidez corre sem complicações até aqui e todos estão saudáveis".

Confira fatos marcantes da relação entre Bernie Ecclestone e Fabiana Flosi

Galeria Lista Fabiana tem 46 anos, é formada em Direito, com especialização em Comércio Exterior. Ela conheceu Ecclestone quando trabalhava no GP do Brasil de 2009. 1 / 10 Foto de: XPB Images Naquele momento, Fabiana era casada com um médico e Ecclestone era casado com a modelo Slavica Radic. 2 / 10 Foto de: XPB Images Em 2010, o dirigente se separou da croata em um dos divórcios mais 'caros' da Inglaterra, tendo que desembolsar o equivalente a 1,7 bilhão de reais em valores da época. 3 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O casório aconteceu em 2012, em uma cerimônia secreta em Gstaad, na Suíça. Após o matrimônio com Ecclestone, Fabiana foi presença constante nos GPs da F1 até a saída do dirigente do comando do esporte, no começo de 2017. 4 / 10 Foto de: XPB Images Apesar da aproximação com o Brasil, com esposa e amigos do país, Fabiana costuma dizer que Ecclestone só sabe dizer “oi“ em português. 5 / 10 Foto de: XPB Images Por conta da aproximação com nosso país, ele é sempre visto no GP do Brasil, como no ano passado. 6 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fabiana fez parte da Comissão de Mulheres no Esporte a Motor da FIA, que busca auxiliar pilotos do sexo feminino em diversas categorias pelo mundo. A ex-piloto Michele Mouton é a presidente. 7 / 10 Foto de: XPB Images Em 2016, a mãe de Fabiana, Aparecida Schunck, foi sequestrada em São Paulo. Foram cobrados R$ 120 milhões para libertá-la, mas o pagamento não foi feito e ela foi resgatada pela polícia. Na época, Bernie disse que "não pagaria um centavo" pelo resgate. 8 / 10 Foto de: XPB Images No ano passado, a filha mais velha de Ecclestone, Tamara, teve joias roubadas em sua mansão nos arredores de Londres. Jornais da época falaram que o valor estimado das peças estavam em £ 50 milhões, aproximadamente R$350 milhões. 9 / 10 Foto de: XPB Images Mas nem tudo é ruim na vida do casal. A família possui uma fazenda de café em Amparo, interior de São Paulo, onde produz a marca de café gourmet Celebrity Coffee. A bebida é servida nos GPs na Europa, Japão e Estados Unidos. 10 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

