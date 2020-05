Bernie Ecclestone pretendia passar duas semanas em sua fazenda em Amparo, no interior de São Paulo, junto com sua esposa, Fabiana Flosi, que está grávida, mas a pandemia do novo coronavírus mudou radicalmente os planos do ex-comandante da F1, que está no Brasil há mais de dois meses.

Em entrevista à revista suíça Blick, Ecclestone revelou como está sua rotina brasileira, em meio ao perigo da Covid-19, já que faz parte do grupo de risco, aos 89 anos.

“Na minha idade, não se tem mais medo da morte”, disse Ecclestone. “Você é grato e aguarda com ansiedade por todas as ligações telefônicas. Felizmente, Fabiana fez um grande progresso no gamão, então os dias estão ficando mais curtos."

"Tudo o que importa é que Fabiana e o bebê estejam bem. O nascimento do meu primeiro filho será outro destaque da minha vida”, disse o pai de Deborah, de 65 anos, Tamara de 36 e Petra de 32. O bebê está previsto para chegar no final de junho.

Quem pensa que a rotina de Ecclestone é apenas no gamão com sua esposa, se engana. Ele também tem atividades ligadas a alimentação e explicou como ele e seus funcionários estão vivendo.

“E sou responsável pelas galinhas. Duas vezes por dia, volto à fazenda com cerca de 20 ovos do galinheiro! “

“O mundo mudou para nós também, mas ainda estamos em uma situação suportável aqui com nossos 30 funcionários. Podemos pedir qualquer coisa. Em seguida, as coisas são deixadas em frente aos portões fechados e podemos pegá-las de carro. Felizmente, todos os funcionários também estão bem aqui. Temos um número suficiente de máscaras.”

Galeria Lista Fabiana tem 46 anos, é formada em Direito, com especialização em Comércio Exterior. Ela conheceu Ecclestone quando trabalhava no GP do Brasil de 2009. 1 / 10 Foto de: XPB Images Naquele momento, Fabiana era casada com um médico e Ecclestone era casado com a modelo Slavica Radic. 2 / 10 Foto de: XPB Images Em 2010, o dirigente se separou da croata em um dos divórcios mais 'caros' da Inglaterra, tendo que desembolsar o equivalente a 1,7 bilhão de reais em valores da época. 3 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O casório aconteceu em 2012, em uma cerimônia secreta em Gstaad, na Suíça. Após o matrimônio com Ecclestone, Fabiana foi presença constante nos GPs da F1 até a saída do dirigente do comando do esporte, no começo de 2017. 4 / 10 Foto de: XPB Images Apesar da aproximação com o Brasil, com esposa e amigos do país, Fabiana costuma dizer que Ecclestone só sabe dizer “oi“ em português. 5 / 10 Foto de: XPB Images Por conta da aproximação com nosso país, ele é sempre visto no GP do Brasil, como no ano passado. 6 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fabiana fez parte da Comissão de Mulheres no Esporte a Motor da FIA, que busca auxiliar pilotos do sexo feminino em diversas categorias pelo mundo. A ex-piloto Michele Mouton é a presidente. 7 / 10 Foto de: XPB Images Em 2016, a mãe de Fabiana, Aparecida Schunck, foi sequestrada em São Paulo. Foram cobrados R$ 120 milhões para libertá-la, mas o pagamento não foi feito e ela foi resgatada pela polícia. Na época, Bernie disse que "não pagaria um centavo" pelo resgate. 8 / 10 Foto de: XPB Images No ano passado, a filha mais velha de Ecclestone, Tamara, teve joias roubadas em sua mansão nos arredores de Londres. Jornais da época falaram que o valor estimado das peças estavam em £ 50 milhões, aproximadamente R$350 milhões. 9 / 10 Foto de: XPB Images Mas nem tudo é ruim na vida do casal. A família possui uma fazenda de café em Amparo, interior de São Paulo, onde produz a marca de café gourmet Celebrity Coffee. A bebida é servida nos GPs na Europa, Japão e Estados Unidos. 10 / 10 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

