Neste final de semana, a Fórmula 1 volta a visitar o circuito de Ímola pela primeira vez desde 2006 e um dos principais assuntos desta sexta-feira (30) é o brasileiro Ayrton Senna, morto em um acidente na curva Tamburello no GP de San Marino de 1994. As equipes prestaram tributos ao tricampeão nas redes sociais e a própria cidade de Ímola se iluminou com palavras do brasileiro.

Desde a sua morte, o autódromo tem sido palco de diversas homenagens ao brasileiro, incluindo a construção de uma estátua de Senna, pinturas e cartazes espalhados pelo circuito (confira galeria completa no final da nota).

E no primeiro dia de atividades da F1 em Ímola, que teve seu final de semana reduzido como parte de um teste de novos formatos pela categoria, o brasileiro esteve ativamente presente, com as equipes publicando nas redes sociais homenagens a Senna, mostrando os tributos ao tricampeão no circuito, que foram visitados por alguns dos pilotos como o tetracampeão Sebastian Vettel.

Veja abaixo as publicações das equipes:

E as homenagens ao tricampeão brasileiro não ficaram restritas apenas ao Autódromo Enzo e Dino Ferrari. No centro da cidade de Ímola, onde fica o circuito, a prefeitura local prestou tributo a Senna pendurando luminosos nas ruas com que formam algumas das frases mais famosas do piloto.

A iniciativa, que traz falar como "sonhar é necessário" e "os ricos não podem viver em uma ilha", é muito comentada nas redes sociais. Participaram da seleção a irmã de Ayrton, Viviane e seu sobrinho, Bruno. A homenagem também foi feita para alegrar a vida dos italianos em meio ao crescimento de casos de Covid-19 no país.

"Ao final do período natalino, as luzes, assim como em Bolonha, serão colocadas a venda e o valor arrecadado será doado a organizações beneficentes da região", explicou a conselheira de turismo Elena Penazzi.

"Os ricos não podem viver em uma ilha rodeada de um oceano de pobreza. Todos respiramos o mesmo ar e devemos dar oportunidades a todos" e "Se uma pessoa já não possui sonhos, já não tem razões para viver. Sonhar é necessário. Mesmo que a realidade seja vislumbrada no sonho. Para mim é um dos princípios da vida" foram as frases selecionadas para o tributo.

Veja abaixo a homenagem na cidade de Ímola:

A trackside statue tribute to Ayrton Senna 1 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A tribute to Ayrton Senna on the catch fence 2 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A statue tribute to Ayrton Senna 3 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A trubute statue to Ayrton Senna 4 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A trackside tribute to Ayrton Senna 5 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A trackside tribute to Ayrton Senna 6 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A trackside tribute to Ayrton Senna 7 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A tribute statue to Ayrton Senna 8 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A tribute statue to Ayrton Senna 9 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A tribut statue to Ayrton Senna 10 / 10 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

