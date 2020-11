Campeão da Fórmula 1 em 1997 e vice-campeão em seu ano de estreia em 1996, Jacques Villeneuve valorizou os feitos de Lewis Hamilton na categoria. Agora com sete títulos mundiais conquistados, igualando o recorde de Michael Schumacher, Hamilton tem entrado cada vez mais nas discussões sobre o melhor piloto da história.

Após o título conquistado por Hamilton no GP da Turquia de maneira impressionante, o canadense falou sobre os que menosprezam as conquistas do heptacampeão mundial por ter o melhor carro da categoria desde 2014: “Ok, ele tem o melhor carro, mas Bottas também tem o melhor carro”, disse Villeneuve à Sky Italia.

Vencedor de onze provas em sua carreira na F1, Villeneuve acredita que a corrida realizada por Hamilton na Turquia tirou qualquer dúvida.

O agora heptacampeão mundial largou da sexta colocação, enfrentou dificuldades para aquecer seus pneus e conseguir aderência no traçado de Istambul, mas superou as adversidades e venceu.

Hamilton, inclusive, terminou a corrida com mais de 30 segundos à frente de Sergio Pérez e 13 posições à frente de seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que acabou em 14º. Além disso, em 2020, o piloto inglês se tornou o maior vencedor de corridas da história da F1, superando Schumacher.

“Em situações difíceis, como em Istambul, qualquer piloto teria decidido não arriscar, pilotar com mais cuidado, mas ele não fez isso. Ele venceu aquela corrida em grande estilo e acima de tudo, deu credibilidade a todos os seus campeonatos”, completou Villeneuve.

