F1: Promotor quer GP da Turquia no calendário de 2021; entenda

A FIA certificou o Istanbul Park com uma licença de grau 1 de três anos e já há negociações para a pista entrar no calendário de 2021 da Fórmula 1.

A categoria elite do automobilismo já confirmou que 23 GPs serão disputados em 2021, e 22 já têm locais definidos, com uma sede ainda a ser confirmada. Portimão, Istambul e Ímola estão entre as pistas concorrentes a ocupar essa vaga.

O CEO e presidente da Fórmula 1, Chase Carey, disse que “ficou surpreso com o interesse demonstrado pela corrida de Fórmula 1 em Istambul."

Sadi Hezb, promotor do Istanbul Park, disse em entrevista à Auto Hebdo que "nosso presidente estava determinado a trazer de volta a Fórmula 1 à Turquia".

"Ele (Recep Erdogan) contatou Chase Carey para discutir o retorno ao calendário depois que a categoria foi assumido pela Liberty Media, e o surto de coronavírus nos deu esta oportunidade."

"Já estamos trabalhando na organização do GP do próximo ano. Um novo asfalto foi colocado na pista e tivemos que seguir uma série de recomendações da FIA para sediarmos um GP em 2020”.

"Foi preciso muito trabalho de manutenção e trabalhamos duro durante três meses. Mas valeu a pena." disse.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Hamilton REVELA ‘defeito’ da Mercedes e mostra como a equipe minimizou o problema; entenda

PODCAST: Hamilton x Schumacher: a comparação entre os campeões da F1

Your browser does not support the audio element.

.