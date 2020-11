Os fãs da Fórmula 1 podem não ter ouvido falar de Yath Gangakumaran, mas ele é uma figura influente no futuro do esporte. Como diretor de estratégia e desenvolvimento de negócios, sua função é definir a direção de longo prazo para a Fórmula 1, trabalhando com Chase Carey e, a partir de janeiro, com o novo CEO, Stefano Domenicali.

Isso abrange tudo, desde apoiar em decisões comerciais e esportivas, como formatos de corrida e locais, e liderar em projetos mais amplos da F1 que têm um impacto de longo prazo, como crescer na China ou como posicionar um esporte movido a combustíveis fósseis no movimento de mudança.

No centro da estratégia está a aposta de longo prazo da F1 em motores de combustão interna. “Estamos reduzindo a quantidade de híbridos”, diz Gangakumaran.

Diante das mudanças de governos, como o Reino Unido, que proíbem a venda de carros movidos a gasolina e diesel a partir de 2030, a F1 decidiu que vai ficar com os motores de combustão interna e reprojetar o combustível para demonstrar uma solução mais prática para os 99% dos atuais proprietários de veículos do mundo que não possuem um carro elétrico.

“Acreditamos que haverá várias rotas para uma indústria automotiva de baixo carbono e queremos estar associados a uma que pensamos que não apenas terá um grande impacto positivo na indústria automotiva, mas também apoiará nossos objetivos como um esporte que procura para entreter fãs em todo o mundo.”

“Sim, todo mundo está falando sobre eletricidade e hidrogênio. E examinamos isso, como parte de nosso motor de próxima geração, que chegará em cinco anos. Mas eles realmente não têm as características de desempenho de que precisamos como o auge do automobilismo, para permitir que nossos carros andem nas velocidades que queremos e nas distâncias que exigimos em torno de nossas pistas.”

Os motores de F1 já são os híbridos mais eficientes do mundo, mas o plano da F1 é trabalhar com os gigantes do petróleo para desenvolver 100% de combustíveis sustentáveis ​​avançados.

“Podem ser biocombustíveis sintéticos ou de segunda geração”, diz ele. “Acreditamos ser uma plataforma global que conta com centenas de milhões de pessoas assistindo, podemos mostrar que é possível ter um ICE muito eficiente, movido a combustíveis sustentáveis.”

“A razão pela qual achamos que isso vai ressoar na indústria automotiva é se você olhar para os mais de 1 bilhão de veículos no planeta, 99% deles têm um motor de combustão interna. E a maioria dos carros costuma rodar há pelo menos 15 anos, alguns duram décadas. Eles não irão embora tão cedo.”

A chave para a estratégia é que os combustíveis sustentáveis ​​desenvolvidos na F1 precisam acabar nos pátios de entrada para os motoristas usarem todos os dias. “Isso não terá apenas um impacto positivo para nós em termos de nossas emissões de CO2, mas também terá um impacto positivo em termos de toda a indústria automotiva”, diz Gangakumaran.

À medida que a recém-chegada Extreme E ganha as manchetes e a Fórmula E tem o espaço do protótipo elétrico, a F1 teve que se mover rapidamente para estar preparada para o futuro. Junto com a sustentabilidade, está lançando programas sobre diversidade e inclusão, com grande ajuda do ativismo do sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton.

“Lewis é um embaixador absolutamente fantástico para nós”, diz Gangakumaran. “Estamos totalmente alinhados em termos do que queremos fazer tanto em diversidade e inclusão, também em sustentabilidade, que é o outro tema que ele tanto adora.”

“Vocês viram este ano, desde a morte de George Floyd, um ímpeto muito maior do público em geral e dos fãs, para que governos e organizações façam mais. Então, vamos realmente trabalhar em nossa jornada, porque achamos que não é apenas a coisa certa a fazer, mas na verdade é apenas uma boa prática se você quiser envolver mais fãs e fazer melhor comercialmente.”

Desde que a Liberty Media assumiu a F1, eles têm trabalhado para reduzir a faixa etária dos fãs, com o resultado que agora podem reivindicar 62% dos novos fãs da F1 nos últimos três anos têm menos de 35 anos.

“O que achamos realmente interessante sobre este ano são as inovações comerciais que empreendemos - como as corridas virtuais (eSports) que você viu, quando não estávamos realmente correndo ao redor do mundo - temos sido o esporte número 1 em termos de crescimento de seguidores e engajamento nas mídias sociais em todo o mundo desde o início do bloqueio em março.”

“Isso mostra que o trabalho que temos feito, não apenas nos últimos anos, mas principalmente neste período muito difícil que todos os esportes estão enfrentando, começou a colher benefícios em termos de engajamento dos fãs.”

Mas talvez a maior conquista da atual administração da F1, da qual Gangakumaran faz parte, foi conseguir o alinhamento de todas as equipes e da FIA em um teto orçamentário e medidas de nivelamento no novo Pacto de Concordia. Muitas tentativas foram feitas no passado, mas sempre naufragaram nas rochas do interesse próprio das equipes principais. Foi necessária uma pandemia e perda massiva de receitas para focar as mentes e agora o pensador estratégico da F1 pode traçar o caminho para um esporte mais competitivo.

“Certamente ajuda o fato de alguns desses itens gerais que pretendíamos examinar nos últimos anos já terem sido aprovados”, diz ele. “Para que possamos nos concentrar mais no crescimento de longo prazo. Acho que continuará a haver "discussões construtivas" e desacordos sobre certos itens caros que queremos levar adiante.”

“Mas estou cautelosamente otimista. Há muitas oportunidades de crescimento na F1. E eu realmente acho que apenas arranhamos a superfície.”

