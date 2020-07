Depois de largar em primeiro e vencer o GP da Estíria, Lewis Hamilton voltou a mostrar sua supremacia na Fórmula 1 e cravou a pole position para o GP da Hungria, com direito a recorde no circuito de Budapeste.

O piloto britânico da Mercedes fez o tempo de 1min13s447 e superou o companheiro finlandês Valtteri Bottas. O canadense Lance Stroll, da Racing Point, larga em terceiro, à frente do companheiro mexicano Sergio Pérez.

O alemão Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, vêm na sequência. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, larga em sétimo, à frente do britânico Lando Norris e do espanhol Carlos Sainz, ambos da McLaren. O francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, completa o top-10.

Q1

A primeira parte do treino classificatório começou com ameaça de chuva no Hungaroring, mas a garoa só chegou no Q3 e os pilotos puderam correr sem maiores problemas no início da qualificação em Budapeste.

Quem levou a melhor foi Pérez, que superou Stroll para liderar o Q1. Hamilton avançou ao Q2 em terceiro, à frente das McLarens de Sainz e Norris. Quem brilhou foi a Williams: o britânico George Russell avançou em nono e o novato canadense Nicholas Latifi em 15º. É a primeira vez que dois carros do time britânico de Grove 'passam de fase' em uma classificação da F1 desde o GP da Itália de 2018.

Os eliminados foram o dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, o russo Daniil Kvyat, da AlphaTauri, o francês Romain Grosjean, da Haas, o italiano Antonio Giovinazzi e finlandês Kimi Raikkonen, ambos da Alfa Romeo.

Q2

O mais rápido da segunda parte foi Hamilton, que fez 1min14s261 de pneus médios, com que largará. Bottas ficou em segundo, com o mesmo composto. De macio, Verstappen foi o terceiro, à frente de Leclerc, Norris, Vettel, Stroll, Sainz, Pérez e Gasly.

Entre os eliminados, algumas decepções: o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, Russell, o tailandês Alexander Albon, da Red Bull, o francês Esteban Ocon, da Renault, além de Latifi. Pior para o companheiro de Max Verstappen.

Q3

Antes de os carros irem à pista, uma fina garoa começou a cair sobre o circuito húngaro, levando tensão ao paddock momentos antes da disputa pela pole position no travado Hungaroring.

De todo modo, os pingos não foram suficientes para molhar significativamente a pista de Budapeste e Hamilton aproveitou para 'voar' logo de cara, registrando o novo recorde do autódromo europeu, com o tempo de 1min13s447. Veja a tabela:





