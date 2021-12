Apesar de defender que não torce para ninguém na disputa deste fim de semana em Abu Dhabi, Fernando Alonso defende que Max Verstappen merece mais a conquista do título da Fórmula 1 2021 do que Lewis Hamilton, afirmando que o holandês está "um passo à frente de todos" neste ano.

Hamilton e Verstappen chegam à última etapa de 2021 empatados na classificação, com 369,5 pontos para cada. O holandês tem a vantagem no empate devido ao número de vitórias no ano, mas neste fim de semana há um clima de que será campeão quem cruzar a linha de chegada na frente.

Ao longo da quinta-feira em Yas Marina, no dia de mídia da F1, os pilotos foram questionados sobre para quem vai sua torcida na disputa pelo título. E enquanto alguns declararam um lado, o bicampeão da F1 diz não torcer para ninguém, apesar de deixar claro quem merece levar o troféu em sua opinião.

Questionado inicialmente sobre como lidar com a tensão antes da disputa pelo título, Alonso deu seu panorama sobre a temporada 2021, destacando a performance de Verstappen.

"Cada um é diferente, então não sei exatamente como abordar esse momentos finais, mas eles parecem ok, e na melhor forma. Ambos estão pilotando incrivelmente, sem erros, buscando os limites em todas as corridas, terminando em primeiro e segundo sempre porque estão em outro nível".

"Mas não sei. Essa corrida final certamente será tensa para eles e veremos. Acho que dependerá um pouco do pacote. A Mercedes parece ter uma performance melhor ultimamente, vencendo algumas corridas, mas Max está pilotando em outro nível, um passo à frente de todos nós".

"Todos viram aquela volta em Jeddah, até que ele acertasse o muro na última curva. Aquela volta era de Max e não da Red Bull. Então, de certo modo, essa é a minha opinião. A Mercedes merece o campeonato de construtores porque o carro é superior. E Max no geral do ano, está guiando um passo à frente de todos".

Mas Alonso tratou de deixar claro na sequência que não está torcendo para Verstappen: "Não é que eu apoie Max. Acho que ele merece, acho que ele está guiando aquela Red Bull em outro nível".

Bem ao estilo Alonso, quando questionado se torcia para alguém na disputa, disse que apoia apenas a sua própria equipe, a Alpine.

"Ninguém, com certeza. Não estou na luta, então apoio apenas minha equipe, que está lutando pela quinta posição no Mundial de Construtores. Obviamente, temos uma boa vantagem em cima de Pierre [Gasly] e Yuki [Tsunoda] na AlphaTauri, mas nunca sabemos o que pode acontecer na corrida, então precisamos manter o foco e fazer um bom trabalho no domingo".

"O que acontece na frente, como fã do esporte, você segue e está ciente do stress do fim de semana e é bom de ver por fora, mas acho que quem vencer não muda muito como você muda sua abordagem no fim de semana".

A Alpine chega à Abu Dhabi com um pé no quinto lugar do Mundial. Com apenas 44 pontos em jogo, a equipe francesa tem 29 de vantagem sobre a AlphaTauri, tornando muito difícil uma reviravolta da parte de Gasly e Tsunoda.

F1 2021: QUEM CONQUISTA O TÍTULO NO PRÓXIMO FIM DE SEMANA: VERSTAPPEN OU HAMILTON? | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #151: Hamilton x Verstappen é a maior decisão da história da F1?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: