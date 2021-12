Em meio a um dos finais de temporada mais tensos dos últimos anos, com Lewis Hamilton e Max Verstappen chegando ao GP de Abu Dhabi empatados em busca do título, a Fórmula 1 se prepara ainda para uma despedida. Neste domingo, Kimi Raikkonen fará sua despedida da categoria, e em homenagem ao piloto mais experiente do grid, a Alfa Romeo resolveu brincar com o finlandês.

No domingo, Raikkonen participará de seu 349º e último GP de F1, estendendo sua marca como o piloto que mais disputou provas na história da categoria, encerrando uma carreira de 20 anos no esporte, tendo como ápice o título de 2007, conquistado em cima de Hamilton e Fernando Alonso.

Ao longo de sua trajetória, Raikkonen se tornou um dos personagens mais conhecidos e queridos da F1, especialmente por suas declarações bastante honestas, para dizer o mínimo. E pensando em homenagear o finlandês, a Alfa Romeo pegou um dos momentos mais conhecidos do piloto para fazer uma homenagem em sua despedida.

No GP de Abu Dhabi de 2012, penúltima etapa da temporada, Raikkonen obteve uma importante vitória, batendo os dois pilotos que disputavam o título: Alonso e Sebastian Vettel. Seu triunfo com a Lotus foi o primeiro no ano de retorno à F1.

Nas voltas finais, Raikkonen teve uma conversa com seu engenheiro pelo rádio que é lembrada pelos fãs até hoje. Informado sobre quem vinha atrás, o finlandês respondeu na lata: "Me deixe sozinho, eu sei o que estou fazendo" (Just leave me alone, I know what I'm doing). Na sequência, o engenheiro pediu que ele conservasse os pneus, ouvindo em resposta: "Sim, sim, sim, estou fazendo isso o tempo todo". Relembre o momento abaixo:

Por isso, o carro de Raikkonen neste fim de semana terá a mensagem: Dear Kimi, we'll leave you alone now (Caro Kimi, agora te deixaremos sozinho).

Também em clima de despedida, mas por motivos diferentes, a Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi terá também uma mensagem ao italiano: "Obrigado por tudo, Antonio".

Livery of Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing Photo by: Alfa Romeo

