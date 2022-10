Carregar reprodutor de áudio

Ao analisar o papel de Max Verstappen na Fórmula 1 atual, o bicampeão Fernando Alonso afirmou que, em sua visão, os dois títulos do holandês valem mais que os de Lewis Hamilton, acreditando ser "diferente vencer sete mundiais quando você tem que lutar apenas contra seu companheiro de equipe".

A declaração de Alonso foi dada em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, publicada na manhã deste sábado (29), antes da continuidade das atividades para o GP do México. O espanhol falou sobre o início de Verstappen na F1.

"Haviam muitas críticas no começo, pelo fato de Verstappen já ter uma vaga mesmo tendo somente 17 anos. Sempre achei essas críticas sem sentido. Não devemos julgar um piloto pela idade. Se ele está fazendo melhor que os outros, por que não deveria correr na F1?".

"Na verdade, eu gostei do fato de termos um piloto tão jovem no grid".

Com a carreira mais extensa da história da F1, tendo ultrapassado recentemente Kimi Raikkonen no número de corridas disputadas, Alonso acumula disputas roda a roda com alguns dos grandes nomes da era moderna da categoria, como Michael Schumacher, Hamilton e Sebastian Vettel, mas o espanhol lamenta não ter tido a chance de batalhar contra Verstappen ainda.

"Na verdade, mal disputamos um contra o outro. Isso é uma pena. Eu quero lutar contra os melhores pilotos, e Max é parte disso".

"Tive sorte em poder lutar contra Vettel, Hamilton e Schumacher no passado, mas nunca tive essa chance com Max. Com sorte, isso virá no futuro, enquanto estiver correndo pela Aston Martin".

Ao citar Hamilton, Alonso foi questionado sobre o tamanho das conquistas de Verstappen frente aos outros campeões, e o espanhol fez uma comparação direta com Hamilton, rival do holandês na briga pelo título em 2021.

"Tenho muito respeito por Lewis, mas ainda é muito diferente quando se ganha sete títulos mundiais e você só teve que lutar contra seu companheiro de equipe. Acho que um título assim tem menos valor do que alguém que teve menos títulos mas tendo que lutar contra outros pilotos com um material igual ou melhor em mãos".

"Em 2005 e 2006, eu tive um bom início de ano, e pude criar uma vantagem na liderança. Aí os outros poderia acabar com carros melhores, mas eu consegui gerenciar essa diferença. Eu nunca tive que lutar contra meu companheiro de equipe para conquistar esses títulos. E eu não vi Max lutando contra Pérez ou Albon para vencer corridas".

"Mas Schumacher, em particular, teve que lutar contra seu companheiro de equipe para conquistar cinco títulos consecutivos, enquanto Hamilton lutou contra Rosberg e Bottas. Eu vejo isso como diferente".

Poucas horas após a divulgação da entrevista, Alonso foi às redes sociais esclarecer suas declarações, que já reverberavam entre os fãs da categoria

"E mais uma vez... Por favor, todos os títulos são incríveis, merecidos e inspiradores. Incompatíveis entre si, e vamos curtir os campeões e lendas de nossos tempos atuais. Estou cansado da busca incessante por manchetes. Vamos curti-los".

