O GP da Cidade do México, 20ª etapa do campeonato de 2022 da Fórmula 1, tem largada prevista para às 17h, no horário de Brasília. Mas, ao mesmo tempo em que as luzes de largada se apagarem, boa parte do Brasil começará o processo de apuração de votos do 2º turno das eleições.

No início da semana, o plano da Band era dividir a tela entre a corrida e a cobertura da apuração do pleito, mas nesta sexta-feira (28) foi anunciada mudança de planos quanto à cobertura dos dois eventos.

Na TV aberta, a Band fará um ‘esquenta’ entre 16h e 16h45. Na sequência, as emoções da corrida serão transferidas para o Bandsports, canal fechado esportivo do Grupo Bandeirantes, no site da Band e no Bandplay, o app da emissora.

Quem não puder assistir ao vivo, terá a chance de conferir a corrida no Autódromo Hermanos Rodríguez na Band, em VT, às 22h45, após o programa Canal Livre.

Anteriormente, o Bandsports previa a exibição da 35ª etapa da NASCAR Cup Series em Martinsville ao vivo, mas com a mudança, a corrida que definirá os finalistas da temporada de 2022 da maior categoria do automobilismo norte-americano será mostrada em VT às 19h45.

Confira a programação do GP do México:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 15h Bandsports Treino Livre 2 (90min de duração) Sexta-feira 18h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 14h Bandsports Classificação Sábado 17h Band e Bandsports Corrida Domingo 17h Bandsports, site e app

