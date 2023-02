Carregar reprodutor de áudio

A mais recente apresentação da Fórmula 1 de 2023 aconteceu esta noite em Londres, com a Alpine no centro do palco ao revelar sua nova arma: o A523.

Este é o monoposto que deverá permitir à equipe francesa não só confirmar-se pelo menos no quarto lugar do Mundial de Construtores, como também dar um passo em frente no desempenho, aproximando-se das três equipes que partilharam as vitórias em 2022, Red Bull, Ferrari e Mercedes.

O A523 já estreou na pista no shakedown realizado em Silverstone há três dias e hoje, finalmente, foi possível apreender as formas, ideias e conceitos do carro nascido e criado nas fábricas de Enstone.

Assim como aconteceu no ano passado, nas primeiras corridas, o time francês terá uma pintura diferente, com a cor rosa predominante. O carro com alusão maior ao patrocinador principal, a BWT, será visto nos GPs do Bahrein, Arábia Saudita e Austrália.

O time terá Esteban Ocon e conta com a chegada de Pierre Gasly, vindo da AlphaTauri. Na reserva, o time francês terá Jack Doohan, filho da lenda da MotoGP Mick Doohan.

O novo Alpine parece muito diferente de seu antecessor na frente, com bico e asa completamente redesenhados em comparação com os usados ​​no ano passado. O ‘focinho’ perdeu sua redondeza e tornou-se plano na face superior, enganchando-se no primeiro elemento da asa.

Alpine A523 para as primeiras três corridas de 2023 Photo by: Alpine

A própria asa perdeu a pequena colher na direção do bico justamente por causa do ataque ao primeiro elemento e, do centro elevado, cai em direção às placas terminais criando uma passagem de ar em direção à bandeja ‘T’ e aos canais Venturi. Uma solução já adotada pela Aston Martin no AMR22, carro do ano passado, no qual, no entanto, essa solução parecia mais extrema do que a adotada no modelo francês.

FpHWGa8XgAIMaP8

Por outro lado, as mudanças no triângulo inferior da suspensão dianteira são interessantes. O acoplamento ao corpo foi aumentado em alguns centímetros em relação à temporada passada. Ainda no assunto da suspensão, os engenheiros de Enstone optaram pelo layout push-rod tanto na frente quanto na traseira. A parte central do carro não parece ter sofrido grandes transtornos.

Quanto à pintura, no entanto, é muito semelhante à usada em 2022. São três as mudanças mais evidentes: a primeira diz respeito às tampas das rodas de metal, nas quais foi afixada uma roda rosa com uma inserção azul nas traseiras e com cores opostas nas frontais.

A segunda novidade, porém, diz respeito ao meio. O rosa trazido pelo patrocinador BWT se estende bem próximo à boca do sidepod, mas é uma mudança bem pequena. A última mudança óbvia é a decisão de deixar o degrau preto - um de cada lado - do capô onde também estão localizadas as fendas para resfriamento do eixo traseiro.

ANÁLISE da Mercedes '23: O que MUDA quanto a '22, DETALHES TÉCNICOS do W14 e SEMELHANÇAS com Ferrari

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #217 – Como serão as batalhas internas das equipes na F1 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music