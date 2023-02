Carregar reprodutor de áudio

A Alpine surpreendeu o mundo da Fórmula 1 em sua apresentação em 2022, quando revelou dois carros idênticos, mas com pinturas diferentes: um em sua assinatura azul e outro em rosa, a cor de seu principal patrocinador, a BWT.

A empresa de tratamento de água que já havia tingido a Racing Point de rosa em sua época, conseguiu que a Alpine usasse sua versão dessa cor nas duas primeiras corridas do ano passado, bem como nos testes de pré-temporada, algo que se repetirá em 2023.

Na apresentação desta quinta-feira do seu A523 (o último carro de 2023 a aparecer), dois monopostos voltaram a aparecer no palco, tendo a equipe revelado que seria utilizado em três GPs, nas três primeiras corridas do ano: GP do Bahrein, GP da Arábia Saudita e GP da Austrália.

Como se pode ver, o rosa do ano de 2022 era muito mais vibrante, porque na verdade combinou com o azul e essa cor de forma inversa. A área do motor, anteriormente azul, agora é preta e a bandeira da França é um gradiente rosa sobre preto.

O preto é a cor da moda na F1 em 2023, já que depois dos problemas do ano passado para se aproximar do limite mínimo de peso, muitos deixaram as peças sem pintura, com a cor preta da pura fibra de carbono para se ganhar algumas gramas.

