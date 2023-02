F1 - Confira como foi o lançamento do A523, novo carro da Alpine

Carregar reprodutor de áudio

A Alpine é a última equipe a apresentar o seu carro para a temporada 2023 da Fórmula 1, em um evento que transmitido online. Acompanhe conosco a apresentação do novo A523 e não perca um detalhe.

No evento estarão as principais figuras da equipe, diretores e pilotos, além de convidados especiais que a equipe escolheu para sua apresentação.

Longe da apresentação de 2022, quando revelaram em grande estilo e perto da Torre Eiffel a versão azul e rosa do carro que era de Esteban Ocon e Fernando Alonso, a atuação da Alpine para 2023 deverá ser mais contida. E, em todo o caso, o que veremos será um carro cujas fotos já circularam nas redes sociais depois de terem sido 'vazadas' ao fazer o shakedown na segunda-feira passada em Silverstone.

Junto com Ocon, Pierre Gasly está pela primeira fora da família Red Bull e formará uma escalação 100% francesa em uma equipe também francesa. A esperança da Alpine é repetir o resultado do ano passado, quando conseguiu ser a ‘melhor do resto’ no campeonato de construtores, terminando em quarto apenas atrás das três grandes, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Eles superaram a McLaren em um duelo interessante e lideraram o meio de grid, apesar dos inúmeros erros estratégicos e de confiabilidade, especialmente do lado de Alonso.

