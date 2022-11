Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 está de volta ao Brasil e o GP de São Paulo será a penúltima etapa da temporada de 2022. E, como de costume, o Motorsport.com faz a melhor prévia da internet brasileira, com o programa TELEMETRIA.

Nesta edição, o engenheiro brasileiro ex-F1, Rico Penteado, mostra cada detalhe do que pode rolar em Interlagos, além de apontar quem pode se dar bem em São Paulo. O público também participa do programa, mandando perguntas.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: