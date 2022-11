F1: Prestes a ser homenageado, Fittipaldi conta 'causos' da família

Carregar reprodutor de áudio

Em 2022, completam-se 50 anos da Fórmula 1 no Brasil. Além disso, o País celebra cinco décadas do primeiro título conquistado por um representante nacional na categoria: trata-se de Emerson Fittipaldi, que será homenageado neste fim de semana, quando se disputa o GP de São Paulo.

Em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, o bicampeão mundial (1972, pela Lotus, e 1974, pela McLaren) falou sobre a presença em Interlagos e contou algumas de suas histórias no esporte a motor, começando pelo início da paixão pelo automobilismo. Tudo veio de uma ida ao autódromo paulistano com o pai, Wilson 'Barão' Fittipaldi, que anos mais tarde narraria a primeira conquista de Emerson na F1.

Barão e Felipe Motta, editor-chefe do Motorsport.com Brasil, na última entrevista do patriarca Fittipaldi Photo by: Acervo pessoal

"Meu pai me levou para Interlagos quando eu tinha 5 anos. Eu vi um carro de corrida passar e falei: 'Um dia, realizarei o sonho de ser piloto'. Quem me inspirava na época era o Chico Landi, além do Juan Manuel Fangio, um argentino. Mas, nós, sul-americanos, temos uma ligação muito forte pelo automobilismo, é diferente do futebol. No futebol, Brasil e Argentina é guerra. No automobilismo, a gente tá junto", afirmou Fittipaldi, que também foi questionado sobre seus melhores amigos na F1.

Da esquerda para a direita: James Hunt, Jackie Stewart, Juan Manuel Fangio e Emerson Fittipaldi. Ator Sean Connery ao fundo Photo by: Ercole Colombo

"Principalmente Jackie Stewart (escocês que foi rival de Emerson e disputou títulos com o brasileiro) e Ronnie Peterson (sueco que morreu em decorrência de complicações após acidente na pista). Eram meus melhores amigos, além do Carlos Reutemann, outro argentino", disse Emerson.

Emerson Fittipaldi e Ronnie Peterson, Lotus Photo by: Ercole Colombo

O bicampeão mundial também contou uma curiosidade familiar, logo após uma revelação feita pelo jornalista Alex Ruffo, presente no programa. Tudo por causa de uma casa que supostamente pertencia a Emerson no Guarujá, litoral paulista. Entretanto, 'Barão' revelaria a verdade ao repórter.

Wilsinho Fittipaldi e Christian Fittipaldi Photo by: Jose Mario Dias

"É tudo mentira daqueles moleques (Emerson e Wilsinho, irmão do bicampeão mundial e também piloto da F1). A casa era minha, comprada com o dinheiro que eu ganhei na Rádio Panamericana. Sabe o que eles fizeram? Compraram um terreno atrás, puseram um portãozinho, fizeram uma piscina e o Emerson andava pela praia convidando todo mundo. E aí a dona Juzy tinha que ir para a cozinha...", contou o patriarca Fittipaldi a Ruffo, segundo relato do jornalista.

Emerson Fittipaldi celebra sua primeira vitória na F1, em Watkins Glen, 1970 Photo by: David Phipps

Emerson, então, emendou outra história relativa à casa. E eu levei o Martinho da Vila. A Maria Helena (ex-esposa de Emerson) estava grávida da Juliana e o Martinho perguntou quando ia nascer. Respondi que seria em julho. 'Então, tem que se chamar Juliana', ele falou. O Martinho da Vila que batizou!", explicou Fittipaldi, que também foi o primeiro brasileiro a vencer um GP de F1 no Brasil, em 1973. No ano seguinte, conquistaria seu segundo e último triunfo em Interlagos.

Carlos Reutemann e Emerson Fittipaldi lideram o pelotão no GP do Brasil de 1974 Photo by: David Phipps

Homenagens a Fittipaldi e Vettel, música e mais: as novidades do GP de São Paulo de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: