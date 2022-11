F1: Pérez usará capacete do Pantera Negra no Brasil

Carregar reprodutor de áudio

O piloto mexicano Sergio Pérez apresentou o design especial do capacete que usará durante o GP de São Paulo de Fórmula 1, que será realizado neste fim de semana no circuito de Interlagos e onde estabeleceu uma colaboração com a Marvel, a HQ de super-heróis.

Durante um evento, Pérez mostrou ao público seu capacete que deixa de lado as cores tradicionais da bandeira mexicana e adere uma imagem referente ao novo filme da Marvel: Pantera Negra, Wakanda Forever, que estreia neste mesmo fim de semana que a Fórmula 1 disputa sua penúltima data do calendário 2022.

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel Photo by: Sergio Perez

O filme é a continuação de Pantera Negra, mas desta vez não contará com a participação de Chadwick Boseman, falecido em 2020. Em um post em suas redes, o piloto da Red Bull escreveu: "Meu capacete para o fim de semana, gostaram? Espero que sejamos tão rápidos quanto o Pantera Negra".

O design tem uma cor cinza em quase toda a superfície, com o Pantera Negra na parte superior e traseira, acompanhado nas laterais pelos logotipos da Red Bull.

O capacete tem um tom semelhante ao que Pérez já usou no GP de Mônaco de 2022, onde este ano prestou homenagem ao histórico piloto mexicano Pedro Rodríguez. No final, Pérez levou seu RB18 número 11 à vitória, sua primeira neste ano, além de ter renovado seu contrato com a equipe alguns dias antes.

Os fãs se lembraram disso e alguns escreveram nos comentários que a cor poderia trazer boa sorte ao piloto mexicano. Sergio Pérez está em segundo lugar no campeonato de pilotos no momento e está em uma briga com o piloto da Ferrari, Charles Leclerc. Atualmente Pérez tem 280 pontos contra 275 do monegasco, mas este fim de semana no Brasil será um dos mais importantes por ter um formato de corrida sprint.

Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 1 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel 2 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 3 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 4 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 5 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 6 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 7 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de la película Black Panther Wakanda Por Siempre de Marvel 8 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel 9 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel 10 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel 11 / 12 Foto de: Sergio Perez Sergio Pérez, Red Bull Racing con su casco con el diseño de Wakanda Por Siempre de Marvel 12 / 12 Foto de: Sergio Perez

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate 'valor real' do GP no Brasil para a F1; ouça já

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: