Max Verstappen foi o grande nome do treino de classificação para o GP do Japão de Fórmula 1, conquistando a pole position sobre Charles Leclerc e Carlos Sainz, a dupla da Ferrari.

Mas o feito só foi confirmado quase duas horas depois do término da sessão, já que os comissários investigaram o incidente envolvendo o holandês e Lando Norris, que quase resultou em uma batida entre eles, com o inglês escapando com as rodas do lado esquerdo pela grama. Os representantes da FIA deram uma reprimenda ao atual campeão da F1.

O restante do grid foi marcado pela boa performance da Alpine de Esteban Ocon, que será o quinto no grid, a chegada de Sebastian Vettel ao Q3 e também de Nicholas Latifi, que foi o último colocado e nem precisou colocar em prática a punição de cinco lugares do grid por ter ocasionado um acidente em Singapura.

Confira como ficou o grid de largada do GP do Japão

Que punições RBR e Aston podem tomar caso tenham violado teto de gastos da F1?

