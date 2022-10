Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen manteve a pole position para o GP do Japão de Fórmula 1, depois de receber uma reprimenda pelo incidente com Lando Norris no Q3 em Suzuka.

Verstappen estava sob investigação dos comissários após um quase acidente com Norris na curva 130R, já que os dois pilotos se preparavam para as primeiras voltas na etapa final da qualificação.

Norris foi forçado a ir para a grama para evitar bater em Verstappen, que estava desacelerando e aquecendo seus pneus quando pareceu perder momentaneamente o controle assim que a McLaren passou.

Norris disse que esperava que Verstappen recebesse uma penalidade pelo incidente, mas os comissários repreenderam o piloto da Red Bull, chamando-o de "incidente infeliz".

Isso significa que Verstappen manterá a pole position para a corrida de domingo em Suzuka, onde conquistará seu segundo título mundial de F1 se vencer a corrida com a volta mais rápida.

Apesar de seus comentários imediatos após a classificação, sugerindo que Verstappen deveria receber uma penalidade, Norris disse na audiência com os comissários que foi "uma decisão infeliz", segundo a FIA.

“Em relação à penalidade, todas as violações anteriores dessa natureza resultaram em uma reprimenda, portanto, uma penalidade semelhante é imposta neste caso”, conclui o boletim da FIA. Esta é a primeira reprimenda de Verstappen na temporada de 2022.

Verstappen explicou antes da audiência com os comissários que os carros estavam desacelerando no trecho para a chicane final para tentar criar lacunas, mas que cabia a Norris deixar espaço suficiente para o carro à frente.

“Ele ainda queria me colocar na chicane, mas eu estava a ponto de acelerar, mas estava com pneus muito frios, então tive um pequeno momento, e é por isso que ele teve que correr ao meu redor”, disse Verstappen.

“Se você for um pouco mais respeitoso, então todo mundo faria uma fila. Acho que ninguém está tentando passar para aquela última chicane.

“Basicamente, ao tentar me passar, você cria esse tipo de problema.”

Verstappen SE LIVRA DE PUNIÇÃO após 'BLOQUEAR' Norris no Japão; Max POLE e pode ser bi da F1 domingo

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: