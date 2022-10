Carregar reprodutor de áudio

Daniel Ricciardo admitiu neste sábado em Suzuka que perdeu todas as esperanças de estar no grid da Fórmula 1 em 2023. A formalização da contratação de Pierre Gasly pela Alpine, aliada à chegada de Nyck de Vries na AlphaTauri, fechou as últimas portas que pareciam hipoteticamente entreabertas.

Neste momento, dois assentos ainda estão em disputa, um na Haas, e outro na Williams, e nenhum deles vai para o piloto australiano.

Ricciardo paga o preço de duas temporadas complicadas com a McLaren, mesmo tendo vencido oito GPs, sendo um deles pela própria equipe britânica. O piloto não está desistindo da F1 para sempre, mas sabe que seu futuro está bloqueado no curto prazo.

“Para ser honesto, as notícias sobre Gasly eu já sabia. Digamos que eu estava preparado para isso e não há surpresa, então estávamos tentando, digamos, navegar, contornar isso e descobrir o que viria a seguir.

“Mas acho que a realidade é que agora não estarei no grid em 2023, acho que agora estou apenas tentando me preparar para 2024. Acho que poderá haver algumas oportunidades melhores.

Ricciardo destacou que “certamente o plano ainda é estar envolvido na F1” em meio a especulações que o ligam a um papel de reserva na Mercedes.

“É como fazer uma pausa, como eu vejo e digamos que, no que diz respeito à minha carreira na F1, a intenção total é para 2024”.

