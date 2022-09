Carregar reprodutor de áudio

O GP da Itália é uma das últimas boas oportunidades das equipes da Fórmula 1 tomarem penalizações do campeonato, devido à natureza do circuito de Monza, com vários pontos de ultrapassagem.

Por isso, antes mesmo do treino de classificação deste sábado, um total de nove pilotos tiveram alguma punição por trocas partes do carro que excedem o limite anual.

Charles Leclerc foi o pole position, sem precisar herdar posição, e terá George Russell ao seu lado. Max Verstappen foi o segundo colocado e largará de sétimo neste domingo.

Confira como ficou o grid

ONBOARD: Dê uma volta em Monza, palco do GP da Itália de F1

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: