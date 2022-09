Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado o treino classificatório para o GP da Itália, que acontece neste domingo, em Monza. Charles Leclerc foi o mais veloz, com 1min20s161 no Q3. Ele superou em 0s145 Max Verstappen, que não conseguiria a pole de qualquer forma, por ter que pagar cinco posições de grid por uso excedente de motor.

George Russell, que foi apenas o sexto colocado na pista, será o segundo no grid deste domingo. A segunda fila será de Lando Norris e Daniel Ricciardo, sétimo e oitavo respectivamente antes da aplicação das punições.

O Treino

Q1

Entre os personagens principais, Verstappen foi o primeiro a liderar, com 1min22s023, seguido de seu companheiro, Pérez. Mas durou pouco, a dupla da Ferrari desbancou a da Red Bull, com Leclerc cravando 1min21s280. Sainz estava a apenas 0s068.

Mas o atual campeão não deixou barato e cravou o tempo mais rápido do fim de semana, até então, com 1min20s922.

No final, os eliminados foram: Latifi, Vettel, Stroll, Magnussen e Schumacher. Nyck de Vries, que estreia neste fim de semana, substituindo Alex Albon na Williams, conseguiu passar ao Q2, com o 15º tempo.

Q2

A Ferrari de Sainz saiu na frente na segunda parte do treino, com 1min20s878, seguido da dupla da Red Bull. Em sua primeira tentativa, Leclerc cometeu um pequeno erro na chicane e abortou a volta.

Mas no giro seguinte o monegasco subiu na tabela, em segundo, a 0s330 do espanhol.

Após breve parada, os pilotos foram para as suas voltas decisivas com menos de três minutos para o final.

De Vries acabou errando na Variante e desperdiçou a chance de chegar ao Q3. Além do holandês, os eliminados foram: Tsunoda, Zhou, Bottas e Ocon.

Q3

As duplas da Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, além de Gasly e Alonso fizeram parte do trecho decisivo do treino.

Após ninguém ir à pista nos primeiros minutos, a briga pelo vácuo foi uma constante no final. Sainz saiu na frente, com 1min20s584, à frente de Leclerc por 0s186. Verstappen era apenas o terceiro após a sua primeira tentativa.

Na decisão Leclerc cravou 1min20s161, com Verstappen em seguida a 0s145.

O GP da Itália acontece neste domingo, às 10h, horário de Brasília.

Grid de largada

Q4: Acompanhe o melhor debate sobre o quali para o GP da Itália

PODCAST #194 - Qual será o futuro de Felipe Drugovich?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: