F1: FIA publica grid provisório de Monza com Verstappen em sétimo

Em meio à indefinição sobre o grid para o GP da Itália de Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) publicou, na tarde deste sábado, uma ordem de largada provisória na qual o holandês Max Verstappen, da Red Bull, aparece em sétimo.

O posto inicial do atual campeão foi objeto de intenso debate após a classificação em Monza, com diversos veículos jornalísticos colocando o líder da temporada 2022 na quarta colocação para a corrida deste domingo.

Verstappen foi o segundo mais rápido na tomada de tempos, atrás do pole position Charles Leclerc, monegasco da Ferrari. Entretanto, o holandês trocou componentes de sua unidade de potência e já foi para o quali sabendo que ''pagaria' cinco posições no grid, de modo que vai para sétimo.

De todo modo, agora, após a incerteza sobre a posição do piloto da Red Bull, a FIA confirma Verstappen na sétima posição, atrás do espanhol Fernando Alonso, que larga do sexto lugar com a Alpine. Veja abaixo o grid de largada completo:

