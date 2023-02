Carregar reprodutor de áudio

Mattia Binotto foi dispensado de seu cargo como chefe da Scuderia Ferrari após muitas decepções em 2022. Embora o time de Maranello tenha começado a temporada passada da Fórmula 1 em alta, os sonhos de título foram destruídos. Erros de pilotagem, estratégia e, finalmente, confiabilidade muito baixa permitiram à Red Bull alcançar uma dobradinha nos campeonatos de pilotos e construtores.

O agora ex-chefe comandou a equipe de Maranello por apenas quatro temporadas, sendo que antes disso ocupou importantes cargos de engenharia e gerenciamento desde a era pré-Michael Schumacher. É claro que, sob sua liderança, a Ferrari progrediu, mas sem nunca conquistar títulos mundiais.

Presente na equipe de Maranello desde 1995, sua ausência foi notada inevitavelmente quando a Ferrari revelou e apresentou seu carro de 2023 no início desta semana. Deve-se notar, no entanto, que o SF-23 foi amplamente desenvolvido sob sua direção.

"Na Fórmula 1, não falamos sobre o indivíduo, mas sobre todo o grupo", insistiu Binotto, de 53 anos de idade, quando questionado sobre seu envolvimento no design do monoposto de 2023.

“É um carro que foi projetado no ano passado, quando eu estava na Ferrari, mas não é meu carro”, disse ele ao Corriere dello Sport. "É o carro da Ferrari."

"Para vencer, é preciso ter sempre o melhor carro. O piloto faz a diferença na pista nos últimos dois décimos."

Na próxima temporada, a Ferrari, sob a gestão de Frederic Vasseur, estará empenhada em lutar por títulos mundiais. No entanto, a equipe terá que flertar com a perfeição se quiser competir com Sergio Pérez e Max Verstappen ao volante da Red Bull.

Charles Leclerc e Carlos Sainz também terão que ficar de olho nos retrovisores, de forma a conter a volta da Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton.

