Fernando Alonso pode começar o capítulo mais recente - e potencialmente final - de sua carreira na Fórmula 1 com a Aston Martin, mas não há sinal de que ele mude de abordagem.

“Sou muito exigente em tudo o que faço”, disse ele no lançamento do novo carro da Aston Martin, o AMR23, no início desta semana. “Dou 100% de mim e espero o mesmo das pessoas com quem trabalho.”

É uma obsessão pelo melhor que alimentou a frustração no passado e até causou o rompimento de relacionamentos dentro das equipes. Alonso foi aberto no ano passado em sua crença de que estava apresentando seu melhor nível desde 2012, quando chegou muito perto do título em uma Ferrari abaixo da média, apenas para as lutas de confiabilidade da Alpine para lhe custar uma quantidade considerável de pontos.

Portanto, não foi surpresa que Alonso tenha anunciado a confiabilidade do pacote Aston Martin, e particularmente seu motor Mercedes, durante seu dia de teste em Abu Dhabi no final da temporada passada. Sua empolgação com a direção da equipe, desfrutando de ondas significativas de investimento do proprietário Lawrence Stroll, ficou clara desde que a jogada bombástica foi anunciada no primeiro dia das férias de verão.

Embora Alonso tenha experimentado como seria a vida com a Aston Martin em Abu Dhabi, foi somente em 1º de janeiro que ele conseguiu se levantar adequadamente para trabalhar. Mas, desde então, ele se dedicou a tudo o que a equipe vem fazendo para criar, nas palavras de Stroll ‘pai’, “uma das maiores equipes de Fórmula 1 que existirão”.

O compromisso de Stroll e a cultura resultante da equipe é algo que Alonso sente que se alinha com sua própria abordagem exigente.

“Desde o primeiro dia na Aston Martin, senti exatamente os mesmos valores das pessoas ao meu redor”, disse ele.

“Temos o investimento, temos as instalações e temos o talento, por isso é apenas uma questão de tempo”, disse ele. “Infelizmente, não tenho 20 anos, mas farei o possível para ajudar o time.”

Essa ajuda é exatamente o motivo pelo qual a Aston Martin quer que Alonso seja o seu eu honesto e não filtrado. Este será o terceiro ano do plano de cinco anos de Stroll para que a Aston se torne uma equipe de ponta, e parece que abraçar o estilo exigente de Alonso é uma maneira eficaz de se fortalecer.

“Eu o achei muito honesto e transparente”, disse o chefe da equipe Aston Martin, Mike Krack, sobre Alonso. “Estamos muito felizes com sua atitude exigente. Isso nos empurra para a frente e estamos preparados para ir além. É a única maneira de subir no grid.”

A Aston Martin não escondeu sua abordagem agressiva ao design do AMR23, e os rumores sobre seu progresso durante o inverno foram encorajadores. Mas se as coisas não saírem conforme o planejado e a frustração de Alonso crescer, a equipe já está preparada para enfrentar as coisas de frente.

“Obviamente, se o carro não for o que queremos, haverá algumas conversas difíceis”, disse Krack. “Mas teremos que estar preparados para recebê-los, porque não há como se esconder. Acho que você não pode se esconder na frente de Fernando Alonso.

“Nós vamos de viseira aberta nas discussões. Seja honesto, seja aberto, seja transparente e não espero nenhum problema.”

O feedback de Alonso já vem impressionando a equipe. Após seu único dia de corrida em Abu Dhabi, ele conseguiu outro dia no carro de 2022 em Jerez no início deste mês como parte de um teste de pneus. Isso deu à equipe da Aston Martin outra chance de trabalhar de perto com Alonso e ver como ele funciona.

“Fernando é muito envolvente, muito focado”, disse o diretor de performance Tom McCullough. “Ele é muito eficiente com a forma como ele fala também. Quando ele está descrevendo o carro, quando ele está descrevendo a forma como ele acha que um relatório deve ser escrito, uma configuração no volante, não há palavras perdidas. É apenas foco, foco, é isso que deveríamos estar fazendo, essa é a minha ideia.”

McCullough acrescentou que Alonso foi “uma dor” de competir ao longo dos anos.

“Ele está sempre lá semana após semana, se classificando bem, correndo bem”, disse ele. “Você o ouve no rádio e ele está em toda a estratégia do carro à sua frente, atrás dele, o que eles estão fazendo com os pneus, onde ele é relativo a eles. Foi muito divertido ver um pouco disso, mas estou realmente ansioso para vê-lo em uma situação de classificação e corrida.

“É como um extra, muito experiente, bom engenheiro e alguém que é tão ferozmente motivado e competitivo.”

Antes mesmo do lançamento na noite de segunda-feira, com vários compromissos com a mídia e o próprio evento, Alonso passou quatro horas no simulador naquela manhã.

“Esse é o tipo de empurrão que estamos recebendo dele”, disse McCullough. “Ele está extremamente motivado, está nos pressionando muito porque quer se sair muito bem, assim como nós”.

A abordagem de Alonso é aquela que a Aston Martin já está adotando como uma forma de melhorar no futuro, vinculando-se ao plano de cinco anos. Alonso pode se sentir mais em forma do que nunca, mas diz que conhece os verdadeiros picos pois Aston Martin pode não chegar até que ele tenha partido. Mesmo que ele não se beneficie diretamente, ele está pronto para dar tudo de si para ajudar a fazer isso acontecer.

“Se eu estou guiando, é bom”, disse ele. “Se eu não estou pilotando, se um dia tivermos um Aston Martin dominando corridas e campeonatos e os dois pilotos brigando pelo campeonato como a Red Bull, com Sebastian [Vettel] e [Mark] Webber, ou [Lewis] Hamilton e [Valtteri] Bottas, ajudar esses caras a lutar por um campeonato será um momento de orgulho para mim, fazer parte desses primeiros passos nesta marca.”

