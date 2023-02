Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton disse que está atualmente no processo de ajudar a selecionar a co-estrela de Brad Pitt para o filme de Fórmula 1 que deve começar a ser filmado este ano.

Pitt compareceu ao GP dos Estados Unidos em outubro passado ao lado do produtor Jerry Bruckheimer, do diretor Joe Kosinski e do roteirista Ehren Kruger para discutir o projeto com equipes e autoridades da F1.

Hamilton está atuando como produtor e consultor do projeto por meio de sua produtora, Dawn Apollo Films.

Hamilton forneceu uma atualização sobre o filme, que será rodado nos finais de semana da F1, dizendo que a equipe estava trabalhando para escolher quem iria co-estrelar ao lado de Pitt.

“Estamos passando por um processo agora para selecionar o personagem que estará ao lado de Brad, o que é emocionante”, explicou Hamilton. “Basicamente, esse é o processo de assistir às audições.

“Temos gravações deles fazendo certas cenas e passamos por isso. Sentei-me no escritório com Jerry, Joe e Brad, e os observamos e meio que demos nossas opiniões e o que pensamos.

Actor Brad Pitt visited the F1 paddock at COTA last year Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

O filme está programado para ter Pitt no papel principal da história que verá um piloto veterano como mentor de um piloto de F1 em ascensão.

Hamilton sentiu que era uma “responsabilidade” para ele, como parte do projeto, garantir que o elenco fosse diversificado, dizendo que queria particularmente ver mais mulheres em papéis.

“Quero fazer o filme, em termos de diversidade e representação, quero que seja como a Fórmula 1 deveria ser no futuro – ou deveria ser agora, mas será no futuro”, disse ele.

“Quero ver mecânicas mulheres. Adoraríamos ver uma piloto mulher. Ainda não chegamos a esse ponto. Mas porque não?

“No momento, ainda temos o roteiro. Passamos por algumas mudanças. Ainda estamos esperando uma nova reescrita, e esse é todo o processo. Mas eu estava fazendo isso durante o Natal.

“É emocionante. Estou animado para obter o próximo script final. Eu estava conversando com Brad ontem à noite sobre os personagens que temos por vir.

A F1 deve cooperar totalmente durante os fins de semana de corrida com a produção do filme, que Hamilton disse em outubro que seria “o melhor filme de corrida”.

