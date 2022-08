F1: Binotto não vê motivo para mudanças na Ferrari durante férias de verão

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 entra de férias agora e as equipes terão tempo para analisar o balanço da primeira metade da temporada e fazer mudanças, se necessário. Mattia Binotto assegura que não é o caso da Ferrari, ele disse que a equipe não precisa mudar, que precisam aprender com as experiências até agora.

"Não é uma questão de azar, e não há nada para mudar também. É sempre uma questão de aprendizado e construção contínuos, construção de experiência, construção de habilidades. Hoje, certamente, há algo que você precisa olhar e entender o porquê. Mas se eu olhar novamente para o balanço da primeira metade da temporada, não há razão para mudarmos", disse Binotto após o GP da Hungria, prova que marca o fim da primeira parte do campeonato.

Uma experiência não tão agradável aconteceu no GP da Hungria mesmo. Quando a Ferrari chamou Leclerc para o pit stop mais cedo. O piloto disse que queria ter estendido mais o stint com pneus médios. Mas o chefe da equipe garante que a parada foi para proteger a posição contra Max Verstappen. Mas não adiantou. Leclerc sofreu com os pneus duros.

"No começo, tivemos uma longa discussão na reunião de domingo de manhã juntos com os pilotos, o que estávamos fazendo. Vamos nos encontrar e discutir isso novamente. Ganhamos e perdemos juntos. Paramos simplesmente para proteger a posição contra Max, simples assim", disse Binotto.

"Com base em nossos dados e nossa análise, sabíamos que o duro não era tão bom quanto o médio, mas poderia ter sido mais rápido após 11 voltas do stint e foi um stint de 30 voltas. Então, sim, eles não funcionaram como esperávamos hoje na corrida. Não os teríamos usado se soubéssemos que estariam tão ruins hoje".

"No geral, eles não funcionaram. Porque eles não funcionaram, novamente voltamos às explicações, porque o carro não era tão rápido. Tinha algo errado com o carro, nós o preparamos para as condições de hoje, que tornam os pneus mais duros, mais difíceis e, como consequência, certamente o duro estava dando muito errado", explicou o chefe da Ferrari.

F1 AO VIVO: Verstappen dá SHOW, Ferrari ARRUÍNA Leclerc e Hamilton ENDOSSA FORÇA da Mercedes; DEBATE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: