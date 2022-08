Ferrari explica as razões por trás da troca de pneus duros de Leclerc

Carregar reprodutor de áudio

Leclerc largou com pneus de composto médio em Hungaroring e passou o stint inicial em terceiro, apenas ultrapassou o companheiro de equipe, Carlos Sainz, para o segundo lugar, ao fazer o overcut na primeira rodada de pitstops.

Com pneus cinco voltas mais novos, Leclerc conseguiu ultrapassar o líder da corrida, George Russell, e assumir o P1 antes de abrir uma diferença de três segundos na frente do pelotão.

Mas quando a Ferrari trouxe Leclerc para os boxes no final da volta 39, a equipe decidiu colocar pneus duros que estavam apresentando problemas para atingir a temperatura nas condições frias.

Isso levou Leclerc a ser rapidamente ultrapassado duas vezes pelo rival Max Verstappen, que havia largado em 10º, antes de perder cada vez mais tempo à medida que o stint avançava. Ele acabou sendo trazido apenas 15 voltas depois para uma terceira parada antes de terminar em sexto.

O chefe da Ferrari F1, Mattia Binotto, revelou que as simulações da equipe indicaram que, embora os pneus duros sejam difíceis de atingir a temperatura logo no início, eles foram previstos como o melhor pneu para o stint final.

"Quando colocamos pneu duro, nossa simulação foi que poderia ter sido algumas voltas difíceis de aquecimento", explicou Binotto.

“Teria sido mais lento para o médio por 10 a 11 voltas, e depois voltaria e seria mais rápido do que o final do stint, e foi um stint de 30 voltas".

"Nós estávamos tentando proteger a posição de Max. Teria sido muito longo certamente para os macios. Sim, teria sido difícil no início do stint, mas teria voltado no final."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc disse após a corrida que queria manter os pneus médios o maior tempo possível, apenas para ser chamado pelos pneus duros. Ele passou para macios em sua terceira parada, mas não conseguiu pegar os carros à frente.

O P6 significa que Leclerc agora está 80 pontos atrás de Verstappen no topo do campeonato de pilotos antes das férias de verão.

Vários pilotos lutaram com os pneus duros devido às condições excepcionalmente frias durante a corrida, incluindo Fernando Alonso e Esteban Ocon, da Alpine, que perderam tempo no início de seus stints.

Questionado se a Ferrari viu as dificuldades dos pneus duros da Alpine e considerou não parar para cobrir Verstappen, Binotto respondeu: “Sim, discutimos isso, então não é que [a estratégia] esteja toda escrita em pedra.

“Durante a corrida e olhando o que está acontecendo, também analisamos o que estava acontecendo com os outros pneus duros.

"Levamos todas as considerações, discutimos o que teria sido melhor e essa foi a escolha que fizemos. Certamente não foi a certa hoje."

Mas Binotto enfatizou que o maior problema para a Ferrari no domingo foi a falta de ritmo do carro em comparação com o que viu na sexta-feira, quando Leclerc estabeleceu o tempo mais rápido e impressionou nas corridas longas.

"É importante dizer que acreditamos que o carro não estava funcionando como esperado", disse Binotto.

"Não tivemos a velocidade que esperávamos em relação à sexta-feira e o ritmo que tivemos nas condições de corrida na sexta-feira. Então hoje foram certamente condições diferentes, muito mais frias".

"Mas, no geral, a velocidade de hoje não foi grande o suficiente e, independentemente dos pneus que estávamos usando, não acho que fomos tão bons quanto queríamos."

F1 AO VIVO: Verstappen dá SHOW, Ferrari ARRUÍNA Leclerc e Hamilton ENDOSSA FORÇA da Mercedes; DEBATE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: