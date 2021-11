Valtteri Bottas aproveitou a grande largada feita neste sábado para se manter na ponta e vencer a corrida Sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1. E, além da boa saída, o finlandês aponta a escolha da Mercedes pelos pneus macios como fundamental em seu triunfo.

Bottas assumiu a ponta já na primeira curva e dali são saiu mais. Apesar de Max Verstappen se aproximar bastante em alguns momentos, ele soube manter seus pneus macios vivos até o fim para cruzar a linha de chegada na frente, garantindo a pole position do GP do domingo.

Uma das sacadas da Mercedes foi de colocar Bottas na pista com pneus macios, já que o regulamento dá aos pilotos e equipes a liberdade de escolher com qual composto sair. Já Verstappen estava de médios.

As entrevistas pós-Sprint foram conduzidas pelo brasileiro Felipe Massa, que questionou ao ex-companheiro de Williams qual foi o ponto mais importante de sua vitória hoje.

"Acho que hoje a largada foi chave para mim, ter uma boa saída. E apostamos um pouco com os pneus macios. Sabíamos que seria um benefício para a largada e acabou funcionando".

"Depois, o foco foi de sobreviver até o fim, porque seria complicado no final. Mas Max também sofria para me acompanhar em algumas curvas, então fico feliz que tenha funcionado perfeitamente".

O GP de São Paulo da F1, 19ª de 22 etapas da temporada 2021 acontece neste domingo, com largada marcada para 14h, horário de Brasília.

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.