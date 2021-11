Valtteri Bottas desbancou Max Verstappen na corrida sprint ao tomar a ponta do holandês na largada e manter a liderança até o fim da prova, marcando assim a pole position do GP de São Paulo de Fórmula 1 deste domingo (14). Com isso, reduziu sua diferença no duelo da Mercedes contra Lewis Hamilton para cinco pontos.

O piloto da Red Bull, apesar de ter perdido o primeiro lugar, superou Sergio Pérez mais uma vez e aumentou a 'goleada' para 17 a 2, no segundo placar mais elástico do grid atrás apenas da AlphaTauri, onde Pierre Gasly agora ganha de Yuki Tsunoda por 18 a 1.

Os duelos mais equilibrados seguem sendo os de Aston Martin e Alpine. Pela equipe britânica, Sebastian Vettel desempatou a disputa e vence Lance Stroll por 10 a 9, mesmos números da escuderia francesa, que no caso viu Esteban Ocon se aproximar de Fernando Alonso após começar o fim de semana com dois pontos de desvantagem.

A Alfa Romeo é a única que não totaliza 19 batalhas devido à ausência de Kimi Raikkonen de dois GPs no ano por ter contraído Covid-19 e ter sido substituído por Robert Kubica.

Confira os duelos internos da F1 após a corrida sprint do GP de São Paulo:

Lewis Hamilton 12 7 Valtteri Bottas Max Verstappen 17 2 Sergio Pérez Daniel Ricciardo 7 12 Lando Norris Sebastian Vettel 10 9 Lance Stroll Charles Leclerc 13 6 Carlos Sainz Fernando Alonso 10 9 Esteban Ocon Pierre Gasly 18 1 Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen 6 11 Antonio Giovinazzi George Russell 15 4 Nicholas Latifi Nikita Mazepin 3 15 Mick Schumacher

F1 AO VIVO: Guerra na pista e nos bastidores: Interlagos FERVE no sábado | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #145 - TELEMETRIA: Rico Penteado analisa fim de semana em Interlagos

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: