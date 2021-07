A Mercedes chega a Silverstone com grandes expectativas. Em busca de quebrar o domínio da Red Bull, que venceu as últimas cinco etapas, a equipe alemã traz um pacote de atualizações para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. E apesar de ter a expectativa de andar mais próximo dos rivais, Valtteri Bottas afirmou que as novidades no W12 não são "nada grande".

A equipe alemã está em seu maior jejum sem vitórias na categoria e chega a um importante reduto na temporada 44 pontos atrás da Red Bull, enquanto Lewis Hamilton está a 32 de Max Verstappen entre os pilotos.

Na coletiva pré-GP da Grã-Bretanha desta quinta, Bottas foi questionado sobre o desafio que a Red Bull vem impondo contra a Mercedes e o que é possível esperar do fim de semana, em uma pista que favoreceu a equipe alemã nos últimos anos.

"Acho que este ano é bem diferente, por conta da Red Bull. Eles têm sido rápidos em todas as pistas, independente do tipo. Então não esperamos chegar aqui e, de repente, estarmos no topo, mas claro, gostaríamos de imaginar que estaremos em melhor forma do que na Áustria".

"Teremos algumas novidades no carro que, com sorte, nos colocarão mais próximos da Red Bull. Não acho que faremos pole com um segundo de vantagem como no ano passado, mas espero que possamos lutar pela pole, então veremos".

Questionado se era possível quantificar o pacote de atualizações que a Mercedes trouxe para Silverstone, Bottas deu uma resposta vaga.

"Não posso quantificar. Não é nada grande, não é nada pequeno. Mas veremos. Obviamente amanhã já descobriremos a velocidade dos carros em uma volta lançada".

