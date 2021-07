Nesta quinta-feira (15), a Fórmula 1 apresentou oficialmente o carro que será usado a partir da temporada 2022. Com um design mais simplificado, a categoria tem como objetivo melhorar as corridas, permitindo mais batalhas e ultrapassagens. E os pilotos aprovaram o novo modelo, torcendo para que traga um impacto positivo nos próximos anos.

Entre os principais destaques do novo carro estão uma asa dianteira gigante, uma simplificação da parte aerodinâmica e o retorno do efeito solo, que deve ajudar os pilotos a andaram mais próximos uns dos outros durante as corridas (veja no fim da nota uma análise de Rico Penteado sobre o novo modelo).

Na transmissão exibida mundialmente no canal da F1 no YouTube, os pilotos deram suas primeiras opiniões sobre o novo carro, com reações positivas. O atual líder do Mundial, Max Verstappen, disse que é um modelo diferente do que os pilotos estão acostumados.

“Interessante. É bastante diferente do que estamos acostumados. O mais importante é que melhoremos as corridas, que possamos correr mais próximos. Se esse é o modo de darmos um passo adiante, sou a favor”.

Já o heptacampeão Lewis Hamilton destacou o desafio de adaptação a um carro diferente.

“2022 será um desafio sério, temos que nos acostumar a uma nova era de carros. E se ele entregar o que promete, podendo andar mais próximos uns dos outros, acho que será incrível para os fãs e o esporte”.

Daniel Ricciardo e Pierre Gasly falaram sobre as diferenças do carro em relação ao modelo atual.

“Parece bem emocionante”, disse Gasly. “É bem legal. É possível ver claramente as diferenças com relação ao carro de hoje. Então estou bem animado para vê-los na pista no próximo ano”.

“Eu gostei da traseira do carro”, disse o australiano. “A traseira é bem old school, me lembra mais os carros de 2008, o que é bem legal. A frente é bem diferente, mas acho que é aquela coisa: quanto mais olharmos, mais normal parecerá”.

Já Charles Leclerc, que fez testes com o novo carro no simulador da Ferrari, disse que o modelo parece agressivo, mas que será bem diferente para os pilotos.

“Definitivamente mudará algumas coisas. Nós já testamos um pouco no simulador e já podemos adiantar que é um carro bem diferente para guiar, mas parece legal, agressivo. Com sorte seremos rápidos e ajudará a melhorar as corridas, que é o mais importante”.

