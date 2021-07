A Fórmula 1 revelou nesta quinta-feira (15) uma versão em escala real do novo carro para 2022. Esse design sob medida foi apresentado em Silverstone, antes do GP da Grã-Bretanha.

Com um atraso de um ano, o novo modelo verá a F1 retornar à aerodinâmica do efeito do solo pela primeira vez em mais de três décadas.

O carro apresentado tem uma grande semelhança com o design em escala mostrado em 2019, mas tem uma série de mudanças que significam como as equipes encontrarão "bolsões" de desempenho no que, de outra forma, é um conjunto de regulamentos mais restritivo.

Certos aspectos do design geral do carro são uma mudança drástica daquilo que nos acostumamos ao longo dos anos, com as asas dianteiras e traseiras, bico e sidepods mais estilizados em uma tentativa de melhorar a estética.

A asa dianteira é mais limitada em sua capacidade do que no passado recente do esporte, com uma placa final inclinada que lembra as máquinas dos anos 1980, combinada neste caso com planos de mergulho curvados para cima.

A cerca do duto de freio combinada e o defletor de esteira da roda implantados nesta variante apresentam uma ranhura, sugerindo que as equipes procurarão personalizá-la, a fim de melhorar o fluxo ao redor do pneu dianteiro e influenciar ainda mais o desempenho das superfícies aerodinâmicas a jusante.

O tamanho e a forma da entrada do sidepod obviamente serão diferentes, dependendo de como cada time equilibra suas demandas aerodinâmicas com os requisitos de resfriamento de sua unidade de potência, com uma série de designs provavelmente surgindo, assim como temos agora.

Embora uma grande porcentagem do downforce gerado por esses carros venha dos túneis sob o chassi, dos quais podemos ver o contorno sendo usado, ainda parece haver um espaço adicional para o desenvolvimento aerodinâmico na borda do assoalho.

Esta tem sido uma indústria artesanal nos últimos anos, à medida que as equipes procuram maneiras de alinhar melhor o fluxo de ar antes que ele alcance o pneu traseiro, a fim de limitar o fluxo lateral de ar no difusor conforme o pneu se deforma.

E, embora a combinação das rodas de 18" e da banda pneu mais rasa, as escuderias ainda buscarão soluções que a reduzam ainda mais, para que o downforce criado pelos túneis sob o assoalho seja mais consistente e incrivelmente potente.

A asa traseira é novamente muito diferente do que estamos acostumados a ver nos últimos anos, não apenas com a asa inferior retornando após uma ausência de oito anos, mas também com uma abordagem muito mais estilizada do design da placa final e elementos de asa.

Esta é também uma tentativa genuína de reduzir o arrasto criado pela montagem, com o vórtice de ponta normalmente criado aqui amplamente anulado.

Vale lembrar que, embora a F1 busque maneiras de erradicar o DRS no futuro, permanecerá em vigor até 2022 e deve ser levado em consideração no projeto da asa traseira.

O carro em tamanho real também foi exibido com um conjunto diferente de calotas, que retornam ao esporte pela primeira vez desde 2009, mais uma vez indicando como as equipes poderão encontrar um desempenho adequado aos seus objetivos gerais.

