Valtteri Bottas, terceiro colocado no GP da Estíria, disse que a posição na corrida foi o máximo que conseguia hoje.

"É, eu acho que, de onde partimos, foi o máximo para hoje e foi bom. Penso que foi importante estarmos entre os dois carros deles [Red Bull] para pegar os pontos [...]. E bem, você sabe. E, você sabe, o lado bom é que faremos tudo isso de novo no próximo fim de semana", disse o piloto da Mercedes.

Sobre quase ter sido ultrapassado por Pérez no fim, Bottas comentou "é, foi muito, muito apertado no fim e não tinha muita margem. Assim, foi a melhor coisa que eles poderiam fazer e quase deu certo, mas fico feliz que conseguimos chegar no pódio. Então foi bom".

