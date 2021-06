F1: Verstappen se diz "ansioso" para próxima corrida na Áustria

Max Verstappen disse que "imediatamente" sentiu um "bom equilíbrio no carro" na corrida deste domingo (27) e está "ansioso" ansioso para a próxima etapa no Red Bull Ring.

Verstappen foi o grande vencedor do GP da Estíria de Fórmula 1. O piloto da Red Bull venceu de ponta a ponta a oitava etapa da temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo e abriu uma vantagem de 18 pontos sobre o rival Lewis Hamilton no campeonato de pilotos. O britânico terminou em segundo lugar e Valtteri Bottas fechou o top-3.

Em entrevista após a corrida, Verstappen disse que desde o início da corrida em Spielberg sentiu "um bom equilíbrio no carro".

"Quer dizer, você nunca sabe como isso iria acabar. Mas imediatamente senti um bom equilíbrio no carro e foi bom gerenciar os pneus basicamente desde o início", disse.

"Senti que no final ainda me restavam pneus e é claro que eles pararam um pouco mais cedo do que nós, reagimos a isso e continuamos tentando atingir os nossos tempos por volta e isso funcionou muito bem hoje."

Depois do GP da Estíria, o holandês abriu 18 pontos de vantagem sobre Hamilton. Falando sobre o resultado obtido após a corrida deste domingo, Verstappen disse: "Sim, quero dizer, isso é muito positivo, mas é claro que temos que mostrá-lo novamente na próxima semana, então vamos definitivamente dar uma olhada no que podemos fazer melhor. E, sim, estou ansioso para a próxima semana."

Falando sobre o momento bom que a equipe está passando, o holandês disse: "Só temos que continuar"

"Está parecendo muito bom. Então, só temos que continuar, continuar pressionando muito e, então, estou confiante de que podemos fazer um trabalho muito bom", concluiu.

