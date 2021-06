Lewis Hamilton teve o que chamou de uma "corrida solitária" no GP da Estíria de Fórmula 1 deste domingo (27). O britânico não conseguiu acompanhar Max Verstappen na liderança e terminou com a segunda colocação. Ao apagar das luzes, cravou a melhor volta e conquistou o ponto extra.

O heptacampeão passou a corrida toda na vice-liderança e o momento em que chegou mais perto do rival da Red Bull foi na largada. Sem ameaça de Valtteri Bottas e Sergio Pérez, não teve problemas em segurar a posição.

"Corri um pouco sozinho, na verdade", disse Hamilton após a prova. "Eu estava tentando acompanhar esses caras, mas a velocidade que eles têm... Obviamente, fizeram grandes melhorias nas últimas duas corridas e são impossíveis de seguir, então não sei onde estamos perdendo tanto tempo."

"Seu ritmo a longo prazo parece ser um pouco melhor, eles parecem ser capaz de continuar virando rápido e, obviamente, estamos perdendo muito nas retas. Mesmo assim, conquistamos bons pontos como equipe hoje e apenas temos que continuar pressionando."

Questionado sobre como fica a disputa do título após a disparada dos rivais, o britânico se manteve tranquilo: "Tento não me preocupar com isso. Quer dizer, naturalmente eles são apenas mais rápidos, então não há muito que eu possa fazer a respeito, nós apenas devemos seguir fazendo o melhor trabalho que podemos a cada fim de semana."

"Precisamos encontrar algum desempenho, algum tipo de atualização, acelerar. Não sei onde, se é apenas a asa traseira ou a atualização do motor. Seja o que for, nós temos que encontrar alguma melhora."

