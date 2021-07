A Fórmula 1 está perto de finalizar o cronograma de testes da pré-temporada de 2022, com sessões programadas para serem divididas entre Barcelona e Bahrein. Além disso, existe a possibilidade de que o evento promocional ou dias de filmagem - muitas vezes usados ​​pelas equipes para shakedown dos novos carros - possam ser estendidos além dos tradicionais 100 km de comprimento.

Em 2021, as sessões foram restritas a apenas três dias no país árabe antes da corrida de abertura, a fim de cortar custos e porque muitos elementos dos modelos do ano passado foram congelados para esta temporada. Com equipamentos modificados, as equipes queriam mais dias para rodar.

As escuderias também desejavam se concentrar em Barcelona, ​​basicamente para estar mais perto de casa para o transporte de peças e facilitar as viagens para os funcionários, especialmente com as restrições da Covid-19 ainda em vigor. No entanto, a F1 fazia questão de realizar os dois testes no Bahrein para o primeiro GP da temporada, atualmente agendado para Sakhir em 20 de março.

Um acordo foi alcançado com os dois locais. Barcelona fica provisoriamente para 23 a 25 ​​de fevereiro, seguido por um intervalo de duas semanas para permitir que as equipes respondam ao que aprenderam na Espanha e se preparem para enviar seus carros ao Oriente Médio.

Apesar disso, essa data pode mudar, pois alguns times estão relutantes em se comprometer para trabalhar em um fim de semana antes de uma temporada movimentada.

As sessões no Bahrein estão marcadas para 11 a 13 de março, imediatamente antes da corrida de abertura. Ao agendar o segundo teste tão tarde, torna-se uma viagem única até o GP.

Embora o plano permaneça provisório, parece que será formalmente aprovado pelas escuderias, com as regras exigindo um acordo da maioria e o apoio da FIA para qualquer teste fora da Europa.

Também exigirá uma mudança nos regulamentos esportivos de 2022, já que atualmente as regras determinam um intervalo de dez dias entre os testes e a primeira prova, que devem ser reduzidos a apenas quatro.

Essa modificação provavelmente será discutida em uma reunião de diretores esportivos no início do próximo mês, que se concentrará na finalização dos detalhes das regras da próxima temporada.

Também houve discussões sobre a extensão dos dias de eventos promocionais do limite atual de 100 km e, possivelmente, o uso de pneus de corrida adequados em vez de produtos exclusivamente destinados a esse tipo de sessão.

O diretor da Fórmula 1, Ross Brawn, está ansioso para vê-los oficialmente renomeados como dias de shakedown e dar aos times a oportunidade adequada de rodar seus novos carros antes do primeiro teste.

No entanto, qualquer mudança teria que funcionar logisticamente para a Pirelli, já que as equipes poderiam estar correndo em locais diferentes no mesmo dia.

Enquanto isso, Brawn se juntou à reunião regular de quinta-feira na Hungria, onde grande parte da discussão se concentrou no feedback do fim de semana com a corrida sprint de Silverstone. O consenso era que não haverá mudanças antes da segunda prova do formato em Monza, em setembro.

