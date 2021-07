Muito se espera da continuação da "guerra" entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no GP da Hungria de Fórmula 1 deste fim de semana. Os rivais pelo título trocam farpas desde o acidente na Grã-Bretanha, há duas semanas. Red Bull e Mercedes também entraram na batalha e as provocações nos bastidores seguem fortes.

É a primeira vez que a categoria parece ter dois pilotos em condições iguais de brigar pelo campeonato. Antes da vitória em Silverstone, a equipe alemã, que domina a categoria desde o começo da era híbrida, em 2014, enfrentava um jejum inédito de cinco provas sem vitória.

O triunfo na Grã-Bretanha não só incomodou Verstappen e Red Bull por terem perdido suas vantagens nas lideranças de pilotos e construtores, mas também pelas comemorações da rival mesmo sem saberem das condições de Max. O que desencadeou forte troca de acusações.

Para alguns, como o conselheiro da equipe austríaca, Helmut Marko, a crescente rivalidade não é boa: "Eu diria que, infelizmente, está se tornando igual a relação entre Senna e Prost", disse ele à RTL alemã. "Ainda faltam muitas corridas e espero que as emoções, por parte dos dois lados, possam abrandar. No entanto, sendo realista, parece que está evoluindo nessa direção."

Ele não foi o primeiro a comparar os protagonistas de 2021 com as lendas das décadas de 80 e 90, Ralf Schumacher também comentou as semelhanças: "O duelo continuará a atingir o seu clímax. Espero que ninguém se machuque. Hamilton e Verstappen começam a me lembrar de Ayrton e Alain, pela forma como se tratam."

Com metade da temporada restando, resta esperar para ver se o crescimento continuará constante após a pausa de verão da categoria ou se já chegou ao ápice.

