Max Verstappen entregou uma atuação de gala neste domingo para vencer o GP da Hungria de Fórmula 1, após largar da 10ª posição, revertendo ainda uma rodada sozinho logo após ultrapassar Charles Leclerc que, novamente, teve sua corrida atrapalhada por erros de estratégia da Ferrari, terminando apenas na sexta posição.

Enquanto isso, a Mercedes faz mais um pódio duplo, com Lewis Hamilton em segundo e o pole George Russell em terceiro, à frente de Carlos Sainz e Sergio Pérez.

A Fórmula 1 entra agora em sua pausa de verão de três semanas, retomando as atividades da temporada 2022 no fim de agosto com o GP da Bélgica, iniciando uma rodada tripla que contará ainda com Holanda e Itália. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira o resultado final do GP da Hungria de Fórmula 1:

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN brilha e vence GP DA HUNGRIA com HAMILTON em 2º

