"Felizmente consegui fazer um 360", diz Verstappen após rodar e vencer na Hungria

Carregar reprodutor de áudio

Largando em décimo, após problema na classificação, Verstappen venceu mais uma corrida e se isola ainda mais na liderança do campeonato, agora com vantagem de 80 pontos. Mesmo com um motor novo, o piloto disse que não acreditava que poderia vencer a corrida, mas esperava no mínimo ficar próximo do pódio.

Quando conseguiu chegar na terceira colocação, Verstappen rodou, mas voltou para a pista sem problemas. Caiu para quarto e logo retomou a terceira posião ao passar Leclerc, que estava com problemas com o pneu duro.

"Eu estava tendo dificuldade com a mudança de marcha e com a embreagem. Nós tivemos que mudar algumas coisas para não queimar a embreagem. E isso me custou um pouco de desempenho. Mas, felizmente, consegui fazer um 360".

"Eu estava esperando chegar perto do pódio, mas as condições estavam muito difíceis. Mas nós fizemos uma estratégia muito boa. Nós paramos na hora certa e tivemos boas voltas de aquecimento".

"Foi uma corrida muito boa. Lutei com vários pilotos. Então foi bem divertido. Foi uma corrida maluca, estou feliz que vencemos".

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music