Mesmo antes do início do GP da Hungria, uma coisa já era certa: Max Verstappen iria para a pausa de verão da Fórmula 1 na liderança do Mundial. A condição foi alcançada graças ao abandono de Charles Leclerc no GP da França, que permitiu ao holandês abrir 63 pontos de vantagem.

E agora, após a etapa do Hungaroring, a 13ª da temporada 2022, o holandês vai para as férias da F1 com 80 de vantagem para o monegasco, que vê Pérez a apenas cinco de distância. No GP deste domingo, Verstappen brilhou ao sair de 10º para vencer, enquanto Leclerc foi o sexto após ter sua corrida comprometida por novos erros de estratégia da Ferrari.

A Fórmula 1 entra agora em sua pausa de verão de três semanas, retomando as atividades da temporada 2022 no fim de agosto com o GP da Bélgica, iniciando uma rodada tripla que contará ainda com Holanda e Itália. No Motorsport.com, você acompanha a cobertura completa da principal categoria do automobilismo mundial.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da Fórmula 1 após o GP da Hungria:

Confira a situação do Mundial de Construtores da Fórmula 1 após o GP da Hungria:

Posição Equipes Pontos 1 Red Bull Racing 431 - 37 18 58 38 44 40 44 25 24 31 37 35 - - - - - - - - - 2 Ferrari 334 44 34 26 20 33 12 30 - 29 37 38 11 20 - - - - - - - - - 3 Mercedes 304 27 11 27 12 18 25 14 27 27 16 33 33 34 - - - - - - - - - 4 Alpine 99 8 8 6 - 4 8 6 7 10 10 14 12 6 - - - - - - - - - 5 McLaren 95 - 6 18 22 - 4 9 6 - 8 8 8 6 - - - - - - - - - 6 Alfa Romeo 51 9 - 4 12 6 8 2 - 10 - - - - - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 34 10 2 - 3 - - - - - 5 14 - - - - - - - - - - - 8 AlphaTauri 27 4 4 2 6 - 1 - 10 - - - - - - - - - - - - - - 9 Aston Martin Racing 20 - - - 5 1 - 1 8 1 2 - 1 1 - - - - - - - - - 10 Williams 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

