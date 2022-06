Carregar reprodutor de áudio

Após dominar os dois primeiros treinos livres, a Ferrari repetiu sua força na classificação para o GP de Mônaco de Fórmula 1 e conquistou a dobradinha. Charles Leclerc largará a primeira colocação na corrida deste domingo (28), com Carlos Sainz em Segundo.

O treino encerrou com uma colisão entre o espanhol e Sergio Pérez, que ficou com o terceiro lugar, na Curva 10, logo antes do túnel. Com isso, a Red Bull perdeu a última chance de superar a escuderia. Max Verstappen, líder do mundial de pilotos e atual campeão, ficou apenas com o quarto posto.

A Mercedes, que defende o título de construtores, segue longe das ponteiras. George Russell foi o melhor da equipe, em sexto, e Lewis Hamilton larga de oitavo.

Lando Norris (5º), Fernando Alonso (7º), Sebastian Vettel (9º) e Esteban Ocon (10º) fecham o top 10 e a lista de pilotos que disputaram a pole no Q3.

Confira o grid de largada completo do GP de Mônaco:

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: