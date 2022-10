Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 já conhece seu grid de largada para o GP da Cidade do México. O atual campeão mundial, Max Verstappen, ficou com a pole sendo seguido pela surpreendente Mercedes de George Russell. O dono da casa, Sergio Pérez foi superado por Lewis Hamilton e larga em quarto.

Se a Mercedes surpreendeu com o P2 e P3, a Ferrari decepcionou. Carlos Sainz larga da quinta colocação enquanto Charles Leclerc é apenas o sétimo. Duas penalizações alteram o fundo do grid: Lance Stroll, classificado em P18, mas punido com três posições pelo acidente com Fernando Alonso nos Estados Unidos larga em último e Kevin Magnussen, P515 no quali, mas penalizado por trocar um componente da unidade de potência é o penúltimo.

Veja o grid de largada para o GP da Cidade do México:

