Max Verstappen diz que teve dificuldades para acertar uma volta na classificação para o GP da Cidade do México de Fórmula 1 e atribuiu sua pole à Red Bull, melhorando o manuseio de seu carro bem a tempo para o Q3.

Verstappen ficou atrás de Lewis Hamilton no Q1 e no Q2 na classificação que teve uma pista com baixa aderência no Autódromo Hermanos Rodriguez, mas liderou desde o início no segmento final, antes de selar a pole position.

Isso o colocou à frente de George Russell e Hamilton por 0s304 e 0s309, conquistando sua sexta pole da temporada de 2022.

Falando na coletiva de imprensa pós-qualificação, Verstappen ficou encantado com seu resultado depois da briga contra a dupla da Mercedes na classificação.

Ele também ficou satisfeito por sua equipe ter feito um esforço para selar a pole em uma pista onde a altitude reduz a força descendente disponível e deixa os carros deslizando em uma superfície que alguns pilotos descreveram como “como gelo”.

“Foi um começo complicado na classificação porque a pista estava um pouco mais quente que o TL3 – então acho que todo mundo estava escorregando um pouco mais e foi um pouco mais difícil encontrar seu ritmo”, explicou Verstappen.

“Então, era realmente sobre aprender essas mudanças do Q1 para o Q2 e para o Q3 – tentar encontrar o equilíbrio no carro novamente.

“No final da sessão ficou um pouco melhor e acho que no Q3 finalmente pudemos dar um pouco mais de força com o carro e [fiz] duas voltas decentes, eu acho.

“Claro, estou muito feliz com eles porque aqui é muito difícil – pelo menos para mim – acertar a volta.

“É apenas uma aderência muito baixa e você precisa se cuidar com as zebras para ganhar tempo.

“Então, definitivamente não foi a classificação ou corrida mais fácil. E o mesmo para o aquecimento dos pneus. Mas parece que no Q3 tivemos a imagem certa.”

Verstappen também disse que ele e a Red Bull estavam apenas “ajustando algumas coisas no volante [que] todos têm permissão para fazer” para encontrar “um bom equilíbrio” a tempo das corridas críticas do Q3.

Depois de marcar 1min17s947 em seu esforço inicial no Q3, Verstappen melhorou para 1min17s775 na volta que garantiu a pole – sua primeira no Autódromo Hermanos Rodriguez depois de perdê-la em 2019 por uma infração de bandeira amarela.

Quando perguntado onde ele melhorou entre as duas tentativas pelo Motorsport.com, Verstappen respondeu: “Honestamente, acho que em todos os lugares eu ganhei um pouco – não foi como se eu tivesse cometido um erro na minha primeira volta.

“Foram apenas algumas curvas em que houve talvez uma pequena evolução da pista também. Apenas tentando acertar o tempo todo.”

