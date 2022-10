F1: Verstappen frustra fãs de Pérez e conquista pole position no México

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado (29) o treino que definiu o grid de largada para o GP do México, 20ª etapa da temporada de 2022.

O grande nome do treino foi Max Verstappen, que conquistou a pole position ao marcar 1min17s775 durante o Q3. O atual bicampeão mundial terá a Mercedes logo atrás, com George Russell e Lewis Hamilton.

Sergio Pérez, piloto da casa, teve que se conformar apenas com a quarta posição.

O Treino

Q1

A dupla da Williams foi a primeira a entrar na pista, com Albon à frente de Latifi. Aos poucos, os principais personagens do campeonato fizeram o mesmo.

Pérez fez a alegria dos fãs das arquibancadas ao fazer 1min20s408, mas logo foi superado por Leclerc e, na sequência, por Verstappen com 1min19s222, mesmo com o holandês reclamando no rádio que o carro escorregava muito.

Já com o cronômetro zerado, Hamilton cravou 1min19s169, ficando à frente.

Foram eliminados do Q1: Schumacher, Vettel, Stroll, Albon e Latifi. Por conta do acidente nos Estados Unidos e ser punido em três posições de grid, Stroll largará em último.

Q2

Hamilton começou o Q2 como terminou o Q1, na frente. O heptacampeão fez 1min18s552, à frente de Russell em 0s013. Nos primeiros minutos, Bottas era o terceiro, seguido por Verstappen e Ocon. Leclerc era o sexto e Sainz o oitavo.

Pérez, que estava a perigo nos minutos finais, 'tirou da cartola' a terceira posição, a 0s063 da marca de Hamilton.

Nos segundos finais, Sainz se recuperou bem, ficando a apenas 0s008 de Hamilton, na segunda colocação.

Foram eliminados: Ricciardo, Zhou, Tsunoda, Gasly e Magnussen.

Q3

Na primeira rodada do Q3, Verstappen cravou 1min17s947, ficando à frente de Russell, Pérez, Sainz e Bottas. O holandês colocou 0s132 sobre o piloto da Mercedes. Hamilton bem que tentou, mas teve a volta eliminada por exceder os limites de pista.

Na decisão, Verstappen baixou ainda mais seu tempo em 1min17s775, conquistando a pole. Russell, Hamilton e Pérez completarão as duas primeiras filas.

A largada para o GP da Cidade do México acontece neste domingo, às 17h (horário de Brasília).

Grid de largada completo em instantes...

