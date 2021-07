Max Verstappen venceu de ponta a ponta o GP da Áustria de Fórmula 1 deste domingo (04), anotou a volta mais rápida e se isolou ainda mais na liderança do mundial de pilotos, com 32 pontos de vantagem sobre Lewis Hamilton. A vitória também distanciou a Red Bull da Mercedes, a equipe austríaca está 44 à frente agora.

Apesar da vitória tranquila, o meio do pelotão teve algumas mudanças devido a incidentes na pista. Kimi Raikkonen recebeu punição de 20 segundos, equivalente a um drive-thru, por ter rodado Sebastian Vettel na última volta.

Nicholas Latifi e Nikita Mazepin também foram penalizados por desrespeitar a bandeira amarela dupla no local do toque, cada um teve 30 segundos acrescentados no tempo de corrida.

Confira como ficou a classificação final:

F1 2021: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: