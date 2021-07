George Russell não conseguiu seu primeiro ponto pela Williams na Fórmula 1 por muito pouco. O britânico terminou o GP da Áustria deste domingo (04) na 11ª colocação após perder o décimo posto para Fernando Alonso nas últimas voltas.

O piloto largou em oitavo e, após cair para 12º na largada, conseguiu recuperar posições e teve condições de terminar na zona de pontuação, até o forte ritmo do espanhol da Alpine acabar com suas pretensões.

"Fiquei um pouco triste por George porque ele foi incrível no fim de semana", disse Alonso à Sky Sports. "Esperava que fosse qualquer outro que não ele nos momentos finais. Eu tinha pneus muito melhores, mais aderência e consegui fazer a ultrapassagem. Espero que ele tenha oportunidades de pódios ou vitórias no futuro."

Russell, apesar de insatisfeito com o resultado, elogiou a evolução da Williams: "Tão perto, mas tão longe. Eu pilotei o mais forte e o mais rápido que podia. Se você pudesse escolher qualquer cara para ter atrás, provavelmente não seria Alonso. Me sinto bem com o carro e a equipe no momento. Tirando tudo do pacote, especialmente nos sábados."

"Estamos tão perto. P12 na França, P8 na semana passada antes de abandonar e P11 hoje... está chegando, mas é frustrante ao mesmo tempo", lamentou o britânico.

F1 2021: PASSEIO de Verstappen, SOFRIMENTO de Lewis, POLÊMICA com Norris e ZICA de Pérez | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Mercedes jogou a toalha para 2021 após derrota na Estíria?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: